Trường mầm non Phương Liệt thay đơn vị cung ứng thực phẩm sau phản ánh thịt lợn bất thường

Sáng 6/11, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình tổ chức bữa ăn được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn; có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những sơ suất (nếu có). Việc thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm cũng nhằm bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Phụ huynh ghi lại hình ảnh thịt lợn có dấu hiệu bất thường khi đưa vào phục vụ bữa ăn bán trú của Trường mầm non Phương Liệt, ngày 4/11. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm tại trường, phụ huynh phát hiện một số miếng thịt lợn có phần nạc mềm nhũn, không có độ đàn hồi, khi ấn tay có cảm giác bở, dễ nát. Số thịt này do Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp. Nhà trường đã lập biên bản, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu thay thế bằng thực phẩm khác. Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo ngại; một số gia đình đã đón con về ăn trưa, tạm dừng cho trẻ sử dụng bữa ăn bán trú.

Theo thông tin từ UBND phường Phương Liệt, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, để xác định rõ chất lượng thực phẩm, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150g mẫu thịt, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu.

Giải thích về hiện tượng thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch, đơn vị cung cấp cho rằng đây có thể là thịt PSE (Pale, Soft, Exudative), một hiện tượng có thể xuất hiện khi lợn bị stress trước khi giết mổ. Theo doanh nghiệp, quá trình này khiến độ pH của thịt giảm, protein biến tính, làm thịt mềm và dễ rỉ dịch. Doanh nghiệp cũng cho biết nguyên liệu được kiểm tra, xét nghiệm và có giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Tuy nhiên, đây mới là giải thích từ phía nhà cung cấp, chưa thay thế kết luận kiểm nghiệm về chất lượng mẫu thịt được phụ huynh phản ánh.

Đến chiều 5/11, UBND phường Phương Liệt đã thống nhất với đề xuất của nhà trường về việc dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng hiện tại. Theo thông tin từ địa phương, sáng cùng ngày, tổ tự giám sát tiếp tục phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường trong quá trình giao nhận và đã không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến./.