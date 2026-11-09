Trường Mầm non Phương Liệt duy trì bữa ăn bán trú ổn định

Trường Mầm non Phương Liệt duy trì ổn định bữa ăn bán trú. Ảnh: Lê Nguyễn

Từ ngày 6-11, trường chuyển sang hợp tác với đơn vị cung ứng thực phẩm mới sau khi địa phương dừng hợp đồng với nhà cung cấp cũ. Việc thay đổi nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, không gián đoạn việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Hiện trường có khoảng 400 trẻ mầm non ăn bán trú mỗi ngày.

Theo ghi nhận, các khâu tổ chức bữa ăn được triển khai theo quy định, có sự giám sát của nhà trường, các bộ phận liên quan và đại diện cha mẹ học sinh. Khâu giao nhận thực phẩm được kiểm tra, giám sát trước khi đưa vào chế biến. Sự tham gia của phụ huynh góp phần tăng tính công khai, giúp những vấn đề phát sinh được phản ánh kịp thời.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra các khâu tổ chức bữa ăn. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận quy trình được triển khai đúng quy định, có sự giám sát của các bên liên quan. Sở đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục kiểm tra thường xuyên, phát hiện sơ suất để điều chỉnh, bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Thực phẩm có dán tem ghi rõ nguồn gốc. Ảnh: Lê Nguyễn

Việc thay nhà cung cấp xuất phát từ phản ánh về thực phẩm trong quá trình giao nhận. Ngày 4-11, phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường khi giao đến trường và phản ánh với chính quyền địa phương. Sáng 5-11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa tới có dấu hiệu bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Theo UBND phường Phương Liệt, đơn vị cung ứng đã thay thực phẩm mới ngay đầu giờ sáng 5-11 nên bữa ăn trong ngày vẫn diễn ra bình thường. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Phụ huynh đề nghị không tiếp tục sử dụng thực phẩm của nhà cung cấp hiện tại. Chiều 5-11, UBND phường họp với các đơn vị liên quan, thống nhất dừng hợp đồng; từ ngày 6-11, trường tổ chức bán trú với nhà cung cấp mới.

Sự việc cho thấy yêu cầu kiểm soát an toàn bữa ăn phải được thực hiện ở tất cả các khâu, từ lựa chọn đơn vị cung ứng, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đến giao nhận, bảo quản và chế biến. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà trường cần từ chối tiếp nhận, báo cáo chính quyền và cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Trường Mầm non Phương Liệt có khoảng 400 trẻ ăn bán trú mỗi ngày. Ảnh: Lê Nguyễn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND phường Phương Liệt tiếp tục chỉ đạo nhà trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức bữa ăn.

Sở cũng đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố kiểm soát việc cung ứng, tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, không chủ quan, nhất là ở khâu giao nhận thực phẩm. Khâu kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót theo chức năng, nhiệm vụ được giao.