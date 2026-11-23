Sáng 23-11, Trường Mầm non Nha Trang (phân hiệu Lý Tự Trọng, phường Nha Trang) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam - Bé tự hào bản sắc dân tộc”.

Các em nhỏ trình diễn trang phục dân tộc.

Tiết mục "Độc tấu đàn đá" do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Tại ngày hội, các em nhỏ được tham gia trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục các dân tộc; thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn, với các tiết mục: Múa Chăm, tuồng, độc tấu đàn đá - chiêng Tây Nguyên, chầu văn và dân ca kịch bài chòi.

Đông đảo trẻ mầm non tham gia ngày hội.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, nhà trường tổ chức không gian khám phá văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam và không gian văn hóa Khánh Hòa. Tại đây, trẻ được tìm hiểu về tranh dân gian Đông Hồ, trang phục truyền thống, nghệ thuật bài chòi, hát tuồng, văn hóa sông nước, văn hóa biển đảo và một số nghề truyền thống của địa phương như dệt chiếu, thêu.

Trẻ mầm non tham gia hoạt động tại ngày hội.

Các em nhỏ thích thú với hoạt động nhảy sạp.

Nhiều hoạt động trải nghiệm được thiết kế phù hợp với lứa tuổi mầm non như: Tô màu tranh dân gian, trang trí nón lá, bình gốm, quạt giấy, diều giấy; tìm hiểu nghề thêu, nghề dệt chiếu và tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, nhảy sạp, ô ăn quan, rồng rắn lên mây. Trẻ còn được khám phá, thưởng thức một số món ăn đặc sản của Khánh Hòa và các sản vật địa phương.

Thông qua ngày hội, nhà trường tạo điều kiện để trẻ tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của các vùng miền. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, góp phần hình thành ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ lứa tuổi mầm non.