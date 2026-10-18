Theo báo cáo tại hội nghị, Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ và Trường Mầm non 2/9 với 1 trụ sở chính, 1 phân hiệu và 6 điểm trường. Trường có 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Trần Dung

Nhà trường luôn đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường; ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các trang thiết bị phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Năm học 2025-2026, nhà trường đẩy mạnh tích hợp “Giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em”; tăng cường lồng ghép, tích hợp, phát triển các nội dung giáo dục trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; duy trì và nhân rộng các mô hình về "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; chủ động áp dụng các mô hình giáo dục tiến bộ, hiện đại trong nước và trên thế giới phù hợp bối cảnh địa phương.

3 giáo viên của nhà trường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Với những thành tích này, Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Dịp này, 3 giáo viên của nhà trường gồm: Phan Thị Út Quyên, Huỳnh Thị Dung, Phan Thị Thanh Nga cũng vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2024 đến năm 2025.

Ngoài ra, 13 giáo viên tiêu biểu trong năm học 2025-2026 được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 9 giáo viên đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam tặng giấy khen.

Với những kết quả đạt được, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027.