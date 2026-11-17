Trường Mầm non Nà Ớt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Các đại biểu và nhà trường dự Lễ kỷ niệm và đón bằng công nhận Trường Mầm non Nà Ớt đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 20 năm thành lập nhà trường.

Trường Mầm non Nà Ớt được thành lập ngày 31/8/2006. Những năm qua, Nhà trường tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Đại diện Sở GD&ĐT trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho Trường Mầm non Nà Ớt.

Công tác huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ sở vật chất được triển khai hiệu quả, nhà trường cải tạo một số phòng tại trụ sở UBND xã Nà Ớt cũ thành phòng học; sửa chữa các phòng học xuống cấp; xây dựng, nâng cấp bếp ăn và bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, nhà trường có 10 điểm trường, với 15 phòng kiên cố và 3 phòng bán kiên cố, 9 phòng chức năng và phòng phục vụ quản lý, giáo dục. Các công trình, khuôn viên, cổng, hàng rào, sân chơi và điều kiện vệ sinh được quan tâm quản lý, cải tạo, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Đại diện Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho Trường Mầm non Nà Ớt.

Đội ngũ nhà giáo được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhà trường có 3 cán bộ quản lý, 26 giáo viên; 100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó trình độ trên chuẩn đạt 88,46%.

Đại diện Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các cá nhân.

Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng nâng cao chất lượng qua các năm học. Nhà trường duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ trẻ đạt yêu cầu theo mục tiêu giáo dục của độ tuổi đạt 96,2%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

Lãnh đạo xã Phiêng Pằn trao giấy khen cho các cá nhân.

Trường Mầm non Nà Ớt đã hoàn thành 5 tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Ngày 17/7/2026, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2025 - 2026 (đợt 3); trong đó, Trường Mầm non Nà Ớt, xã Phiêng Pằn được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Lãnh đạo xã Phiêng Pằn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.