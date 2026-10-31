Trường Mầm non Mỹ Phước: Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số từ những việc làm thiết thực

Từ thanh toán học phí không dùng tiền mặt đến xây dựng học liệu điện tử, đổi mới phương pháp giáo dục, những việc làm thiết thực tại đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi mầm non.

ĐƯA CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀO THỰC TIỄN

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cụ thể hóa tinh thần đó, Trường Mầm non Mỹ Phước quan tâm triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, từng bước đổi mới phương thức làm việc phù hợp với điều kiện thực tế.

Trường Mầm non Mỹ Phước.

Một trong những kết quả nổi bật là triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Từ tháng 3-2025, nhà trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần MISA cung cấp dịch vụ thu hộ học phí.

Đến nay, 100% phụ huynh đã thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Kết quả này góp phần đổi mới phương thức thu, nộp, tạo thuận lợi cho phụ huynh, giảm các thao tác giao dịch trực tiếp và hỗ trợ nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng khai thác trang thông tin điện tử để công khai các hoạt động theo quy định. Những thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được quan tâm cập nhật. Qua đó, phụ huynh có thêm kênh tiếp cận thông tin, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình với nhà trường.

Trao đổi về định hướng chuyển đổi số trong thời gian tới, cô Nguyễn Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Phước, cho biết: “Từ năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ triển khai soạn giáo án trên phần mềm, đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên ứng dụng các nền tảng số vào tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phối hợp với cha mẹ trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Việc triển khai các giải pháp trên cho thấy chuyển đổi số đang từng bước gắn với nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Trong hoạt động chuyên môn, giáo viên Trường Mầm non Mỹ Phước quan tâm thiết kế giáo án điện tử, xây dựng trò chơi tương tác và khai thác sách điện tử phục vụ hoạt động giáo dục. Việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, video và học liệu trực quan góp phần làm phong phú hình thức truyền đạt, tạo cơ hội để trẻ quan sát, khám phá và tham gia các hoạt động phù hợp với độ tuổi.

Hội thi Rung Chuông Vàng.

Trong tháng 4-2026, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với hệ thống câu hỏi được trình chiếu trên màn hình. Trẻ nghe câu hỏi, quan sát hình ảnh và lựa chọn đáp án đúng theo yêu cầu. Việc kết hợp công nghệ trình chiếu với hình thức tương tác góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích trẻ tích cực tham gia hoạt động.

Cùng với đó, nhà trường quan tâm lồng ghép nội dung tiếp cận sách trên môi trường số trong kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trẻ có cơ hội làm quen với sách điện tử, quan sát hình ảnh và tiếp cận những nội dung phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, trẻ từng bước làm quen với công nghệ thông qua những hoạt động giáo dục có định hướng.

Chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, bà Lê Thị Diễm My, Tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên lớp Lá 1, cho biết: “Trong ứng dụng công nghệ số, bản thân cô sẽ tích cực tăng cường quan tâm thiết kế các giáo án điện tử, các trò chơi, sách trên nền tảng số cho trẻ được tiếp cận và thao tác; đồng thời quan tâm giáo dục rèn cho trẻ kỹ năng đảm bảo an toàn trên môi trường số; tránh xa những trang mạng, trò chơi độc hại”.

Trẻ tham gia Ngày sách và văn hóa Đọc Việt Nam trong môi trường số.

Đối với giáo dục mầm non, công nghệ số là phương tiện hỗ trợ đổi mới phương pháp, không thay thế hoạt động vui chơi, vận động và trải nghiệm trực tiếp. Vì vậy, giáo viên cần lựa chọn nội dung phù hợp, kiểm soát cách thức sử dụng thiết bị và hướng dẫn trẻ tiếp cận công nghệ an toàn.

Đây cũng là cơ sở để hình thành những kỹ năng ban đầu, giúp trẻ biết thực hiện theo hướng dẫn của người lớn và bước đầu nhận biết những nội dung không phù hợp trên môi trường số.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG

Song song với ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục, Trường Mầm non Mỹ Phước chú trọng sử dụng các kênh liên lạc trực tuyến để trao đổi thông tin với cha mẹ trẻ. Giáo viên chia sẻ những nội dung về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại trường; đồng thời sưu tầm video hướng dẫn kỹ năng, trò chơi học tập và sách truyện để phụ huynh tham khảo, đồng hành cùng trẻ khi ở nhà.

Giáo viên của trường tham gia bồi dưỡng kỹ năng số.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có điều kiện tiếp xúc với điện thoại và các thiết bị điện tử, việc hướng dẫn gia đình lựa chọn nội dung phù hợp, kiểm soát thời gian sử dụng và đồng hành cùng trẻ có ý nghĩa quan trọng. Nếu thiếu sự định hướng của người lớn, việc sử dụng thiết bị không phù hợp có thể ảnh hưởng đến thời gian vui chơi, vận động, nghỉ ngơi và giao tiếp trực tiếp của trẻ.

Vì vậy, nhà trường khuyến khích phụ huynh sử dụng học liệu số đúng mục đích, hướng dẫn trẻ tiếp cận công nghệ phù hợp với lứa tuổi, đồng thời bảo đảm sự cân đối giữa hoạt động trên thiết bị và trải nghiệm thực tế. Việc chia sẻ hình ảnh, video và thông tin liên quan đến trẻ cũng cần tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và an toàn thông tin.

Thông qua các nền tảng số, sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ trẻ được tăng cường, góp phần duy trì tính thống nhất giữa giáo dục tại trường và gia đình. Qua đó, công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ kết nối, nâng cao trách nhiệm của các bên trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ và phương pháp tổ chức hoạt động. Những kết quả bước đầu tại Trường Mầm non Mỹ Phước cho thấy công nghệ số đang từng bước được đưa vào công tác quản lý, hoạt động chuyên môn và phối hợp với phụ huynh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, nhà trường đã tiến hành rà soát, đề xuất địa phương quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, đầu tư và bổ sung thiết bị, phát triển học liệu điện tử, nâng cao hiệu quả công khai thông tin và tăng cường phối hợp với phụ huynh.

Đồng thời, việc lựa chọn phần mềm, học liệu và phương thức ứng dụng công nghệ cần phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn thông tin và đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu.

Từ thực tiễn tại đơn vị có thể thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa thiết bị hay phần mềm vào nhà trường, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức làm việc và nâng cao năng lực của đội ngũ.

Khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, gắn với nhiệm vụ thường xuyên và kết quả có thể kiểm chứng, chuyển đổi số sẽ từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Với những bước đi thiết thực, Trường Mầm non Mỹ Phước đang tạo nền tảng cho môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, lấy trẻ làm trung tâm. Đây không chỉ là nỗ lực đổi mới hoạt động của một cơ sở giáo dục mà còn thể hiện tinh thần chủ động đưa chủ trương chuyển đổi số vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.