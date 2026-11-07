Trường mầm non đổi nhà cung cấp sau lý giải 'lợn bị stress', thịt lợn bở nhũn như giò sống

UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) vừa thông tin về tình hình xử lý vụ việc thịt lợn cung cấp cho Trường mầm non Phương Liệt có dấu hiệu bất thường.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 4/11, UBND phường Phương Liệt chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp làm việc tại trường, với sự tham gia của ban giám hiệu, đại diện nhà cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh.

Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Để bảo đảm tính khách quan, đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu. Quá trình lấy và niêm phong mẫu có sự chứng kiến của các bên liên quan.

Ngày 5/11, UBND phường tiếp tục tổ chức hội nghị, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng bữa ăn cho trẻ. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, UBND phường giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức ăn bán trú, đồng thời yêu cầu nhà trường thông tin tới phụ huynh về việc dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và phương án lựa chọn đơn vị thay thế.

Phụ huynh kiểm tra thực phẩm ngày 11/9. Ảnh: Website nhà trường

Theo UBND phường Phương Liệt, ngày 6/11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới. Việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm được thực hiện theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ.

Trước đó, tối 4/11, mạng xã hội xuất hiện phản ánh về chất lượng thịt lợn cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non Phương Liệt. Theo phụ huynh, phần thịt nạc khi dùng tay kiểm tra có biểu hiện mềm nhũn, bở nát, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường. Sự việc khiến một số phụ huynh lo ngại, thậm chí quyết định tạm thời không cho con ăn bán trú tại trường.

Sau phản ánh, đơn vị cung cấp thịt lợn cho Công ty Ngôi Sao Xanh đã lên tiếng giải thích. Theo đơn vị này, thịt lợn được sản xuất theo quy trình đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018; nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Về hiện tượng thịt mềm, nhạt màu và rỉ dịch, nhà cung cấp cho rằng đây có thể là đặc tính của thịt PSE (Pale, Soft, Exudative - thịt nhạt màu, mềm và rỉ dịch).

Đơn vị này lý giải, tình trạng trên có thể xuất hiện khi lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh sau giết mổ, làm pH thịt giảm nhanh. Hệ quả là protein trong thịt bị biến tính, bề mặt thịt ẩm ướt, thịt mềm và dễ rỉ dịch.

Doanh nghiệp nói thịt lợn bị nhũn do stress, chuyên gia khẳng định 'đã hỏng'. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngoài ra, theo nhà cung cấp, thân thịt lợn sau giết mổ có nhiệt độ cao, khoảng 39 độ C. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, một số phần thịt như mông, vai có thể thoát nhiệt kém, dẫn đến hiện tượng tái màu và mềm.

Tuy nhiên, đây mới là phần giải thích từ phía nhà cung cấp. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt được gửi tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ chất lượng mẫu thực phẩm bị phụ huynh phản ánh.