Trẻ của Trường Mầm non Ngọc Lan trong giờ sinh hoạt.

Giáo viên chủ động bắt nhịp đổi mới

Ngày 18/11, trong không khí hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức hội thi làm tranh, lắp ghép mô hình dành cho trẻ mẫu giáo. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em hào hứng lựa chọn vật liệu, tự tay lắp ghép những mô hình theo ý tưởng riêng, vẽ tranh phong cảnh, chân dung và những hình ảnh mình yêu thích. Mỗi sản phẩm là một cách thể hiện trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và góc nhìn riêng của trẻ.

Không chỉ là hoạt động chào mừng ngày lễ, hội thi còn là một trong những hình thức trải nghiệm được nhà trường triển khai trong quá trình thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. Thay vì tiếp nhận kiến thức thụ động, trẻ được khuyến khích tự khám phá, thực hành và thể hiện ý tưởng thông qua những hoạt động gần gũi với cuộc sống.

Trường Mầm non Ngọc Lan là một trong 15 cơ sở công lập và tư thục được Sở GD&ĐT Đà Nẵng lựa chọn thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong năm học 2026 - 2027. Việc triển khai chương trình không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức hoạt động giáo dục mà còn đòi hỏi giáo viên chủ động thay đổi tư duy, linh hoạt hơn trong phương pháp tiếp cận trẻ.

Chương trình Giáo dục mầm non mới đòi hỏi giáo viên chủ động thay đổi tư duy, linh hoạt trong phương pháp tiếp cận trẻ.

Theo bà Trần Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, chương trình mới đòi hỏi giáo viên phải thay đổi tư duy, chủ động cập nhật phương pháp và linh hoạt hơn trong tổ chức hoạt động giáo dục. Ban Giám hiệu giữ vai trò định hướng, xây dựng kế hoạch tiếp cận, tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng, trao đổi và mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới.

Sự thay đổi thể hiện rõ trong việc giáo viên chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuẩn bị bài giảng. Hình ảnh, video, bài giảng điện tử và học liệu trực quan được khai thác phù hợp, giúp nội dung giáo dục trở nên sinh động, gần gũi, hỗ trợ trẻ dễ dàng tiếp thu.

Thời gian đầu, nhiều giáo viên còn bỡ ngỡ khi tiếp cận công nghệ. Tuy nhiên, qua các hoạt động bồi dưỡng, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm, đội ngũ dần hình thành thói quen tự học, tìm tòi, ứng dụng vào thực tế. Nhà trường cũng từng bước số hóa hồ sơ, sử dụng phần mềm trong quản lý nhân sự, học sinh, hoạt động bán trú, tài chính và tài sản; đồng thời xây dựng kho dữ liệu về đề tài, trò chơi và hoạt động giáo dục để giáo viên cùng khai thác.

Chương trình giúp trẻ tự tin sáng tạo trong học tập.

Trong sinh hoạt chuyên môn, Ban Giám hiệu sử dụng video các tiết dạy thực tế để giáo viên quan sát, trao đổi về cách tổ chức hoạt động, phản ứng của trẻ và những điểm cần điều chỉnh. Những giáo viên có tiết dạy hiệu quả, mô hình sáng tạo được khuyến khích chia sẻ để đồng nghiệp tham khảo, vận dụng.

Một điểm đáng chú ý là giáo viên tận dụng những vật liệu gần gũi trong đời sống để tạo học liệu. Gốc đậu bắp, cuống bắp cải, đầu cà tím sau khi sơ chế từ bếp ăn được sử dụng để trẻ chấm màu, tạo hình bông hoa. Nắp chai, gậy và sỏi trở thành nhạc cụ, học liệu toán học hoặc dụng cụ trong các trò chơi vận động.

Theo bà Thanh, những vật liệu quen thuộc giúp trẻ trực tiếp quan sát, thử nghiệm và khám phá đặc điểm của sự vật. Giáo viên phải tính toán cách tổ chức để hoạt động vừa an toàn, phù hợp khả năng của trẻ, vừa gắn với mục tiêu giáo dục. Sau khi sử dụng, một số nguyên liệu còn được tận dụng kết hợp với vỏ trứng làm phân hữu cơ chăm sóc cây xanh, qua đó lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Cô giáo đồng hành cùng trẻ, giúp trẻ tự tin sáng tạo trong quá trình học tập.

Cô Phạm Thị Hoài Sương - giáo viên nhà trường chia sẻ, điểm hay của Chương trình Giáo dục mầm non mới là tạo điều kiện để giáo viên linh hoạt hơn trong tổ chức hoạt động, giảm truyền thụ kiến thức 1 chiều, giáo viên được Ban Giám hiệu trao quyền chủ động cho giáo viên lựa chọn các hoạt động tùy vào tình hình thực tế tại lớp và khả năng, nhu cầu hứng thú của nhóm trẻ mình phụ trách. Trẻ thể hiện được khả năng và ý tưởng riêng thay vì yêu cầu tất cả thực hiện giống nhau.

“Trẻ được tự tay làm, được thử nghiệm và có cơ hội được sửa sai, đặc biệt trẻ được nói lên suy nghĩ của mình, hào hứng tham gia hơn so với chương trình cũ trước đây. Qua mỗi hoạt động, giáo viên cũng quan sát rõ khả năng của từng em để có cách hướng dẫn phù hợp. Ngoài ra, chương trình giúp chúng tôi chủ động sáng tạo trong quá trình dạy học và thấu hiểu trẻ hơn”, cô Sương nói

Chăm sóc toàn diện, hướng đến môi trường hạnh phúc

Cùng với đổi mới phương pháp giáo dục, nhà trường chú trọng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, xem đây là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện. Thực đơn được xây dựng bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp độ tuổi; công tác kiểm tra thực phẩm được thực hiện thường xuyên tại cơ sở chính, phân hiệu và các điểm trường với sự tham gia của đại diện Hội Cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhân viên y tế và tổ nuôi dưỡng.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Ngọc Lan cùng trẻ mầm non trong chương trình sinh hoạt.

Từ khâu tiếp nhận, kiểm tra đến bảo quản thực phẩm đều được thực hiện cẩn thận, có đánh giá và ghi nhận bằng biên bản. Việc công khai các khâu kiểm soát góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sự tin tưởng cho phụ huynh trong công tác bán trú.

Chị Trần Thị Thu Hà, phụ huynh có con theo học tại trường cho biết, chị hài lòng khi trẻ có thêm nhiều hoạt động thực hành, được tự tay khám phá và thể hiện bản thân. “Tôi thấy con hào hứng hơn khi đến lớp, thường kể về những hoạt động được trải nghiệm cùng cô và các bạn. Nhà trường cũng quan tâm đến dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và thường xuyên trao đổi với phụ huynh nên gia đình rất yên tâm”, chị Thu Hà nói.

Cô giáo động viên trẻ trong suốt hành trình học tập.

Bà Trần Thị Hà Thanh cho rằng, để chương trình mới đi vào thực chất, vai trò định hướng của Ban Giám hiệu rất quan trọng. Người đứng đầu phải chủ động tìm hiểu, xác định hướng tiếp cận phù hợp, đồng thời tạo động lực và điều kiện để giáo viên thay đổi, thích nghi với yêu cầu mới.

“Điều nhà trường hướng đến không chỉ là đổi mới một bài giảng hay ứng dụng thêm công nghệ, mà là tạo môi trường nơi trẻ được tôn trọng, khuyến khích khám phá và phát triển theo khả năng riêng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, bà Thanh chia sẻ.