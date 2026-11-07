Trường mầm non đổi đơn vị cung cấp thực phẩm sau vụ thịt nhũn, bở vì lợn stress

UBND Phường Phương Liệt, đơn vị quản lý trực tiếp trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đã chỉ đạo, xử lý vụ việc thực phẩm có dấu hiệu bất thường vào trường học.

Trước đó, trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường mầm non Phương Liệt, tổ giám sát phản ứng vì thịt lợn có dấu hiệu bất thường. Khi nhấn ngón tay vào thịt lõm từng vùng, mềm nhũn. Nhà trường lập biên bản, yêu cầu công ty Ngôi Sao Xanh đổi thực phẩm khác.

Nhận được thông tin, UBND phường Phương Liệt đã lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm xuống trường kiểm tra, xử lý.

Sau khi test nhanh mẫu thịt, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Thịt lợn được công ty cung cấp thực phẩm mang đến trường học, phụ huynh lấy ngón tay ấn thủng từng lỗ.

Phía công ty cung cấp thực phẩm cho công ty Ngôi Sao Xanh lý giải, thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch là do con lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp. Tuy nhiên, chuyên gia thực phẩm cho rằng, lý giải này không đúng về mặt khoa học. Chuyên gia còn cho rằng, thịt có biểu hiện hư hỏng, cần kiểm nghiệm chuyên sâu để đánh giá.

Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh đề nghị không tiếp tục sử dụng thực phẩm của đơn vị cung ứng hiện tại và lựa chọn đơn vị thay thế.

Ngày 6/11, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng kiểm tra các số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại trường mầm non. Trường Mầm non Phương Liệt đã tổ chức bữa ăn bán trú bình thường sau khi địa phương dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm cũ và thay thế bằng đơn vị mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện sơ suất để điều chỉnh. Việc kịp thời thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm giúp hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không bị gián đoạn.

Thời gian qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Đầu năm học, phụ huynh phát hiện thịt gà, tôm thối nhà cung cấp định tuồn vào Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa; Công ty cung cấp sử dụng xe chở hàng chở suất ăn đến trường cho học sinh ở Trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai; Suất ăn lèo tèo vài miếng ở xã Trung Giã...