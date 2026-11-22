Cô giáo và học sinh Trường Mầm non Đề Thám biểu diễn văn nghệ với trang phục truyền thống hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng, biểu diễn tái hiện lại phong tục tập quán, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; tham gia trò chơi dân gian kéo co, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống, múa sạp; trải nghiệm các nghề truyền thống như làm bánh dày, làm hương, làm gốm, đan lát… Các hoạt động tạo không khí vui tươi, giúp trẻ khám phá văn hóa quê hương, tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

Phụ huynh và học sinh trải nghiệm các công đoạn làm hương tại ngày hội.

Thông qua ngày hội, những giá trị văn hóa truyền thống được truyền tải bằng các hoạt động trải nghiệm gần gũi, giúp trẻ thêm hiểu, yêu văn hóa quê hương; đồng thời khơi dậy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực.