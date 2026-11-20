Sáng 20/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đại Lai tổ chức kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non Đại Lai.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non Đại Lai.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo địa phương, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, từ tháng 2/2025 đến nay, địa bàn trải qua 2 lần sắp xếp; từ tháng 8/2026 ổn định còn 3 trường ở 3 cấp học gồm Trường Mầm non Đại Lai, Trường Tiểu học Đại Lai và Trường Trung học cơ sở Đại Lai với tổng số 226 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù còn khó khăn sau sắp xếp, các nhà trường vẫn giữ vững nền nếp dạy và học.

Năm học 2025 - 2026, Trường Trung học cơ sở Đại Lai và Trường Tiểu học Đại Lai có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, quốc gia; toàn xã có 42 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 12 giáo viên được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Riêng Trường Mầm non Đại Lai có quy mô 38 nhóm, lớp với 784 trẻ và 116 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường 7 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2026.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tặng hoa, quà chúc mừng Trường Mầm non Đại Lai.

Tiết mục văn nghệ của giáo viên tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền, các nhà trường và chúc mừng Trường Mầm non Đại Lai đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đại Lai tiếp tục quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường sau sắp xếp. Các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của trẻ và học sinh làm thước đo, chú trọng an toàn bữa ăn bán trú ở bậc mầm non, bồi dưỡng kiến thức nền tảng ở bậc tiểu học, nâng cao chất lượng đại trà và hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi cũng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đoàn kết, nêu gương, tự học, đổi mới phương pháp; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hồ sơ dữ liệu điện tử để giảm tải hành chính, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm chứng; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp xanh, an toàn.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, đổi mới quản trị sau sắp xếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo xã Đại Lai trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, lãnh đạo thành phố; khẳng định Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương coi phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa vào chương trình công tác và nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị phát triển giáo dục, gắn trách nhiệm cụ thể từng tập thể, cá nhân, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để các nhà trường dạy và học tốt hơn.