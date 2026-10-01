Trường mầm non bị phanh phui chuyện gây sốc trong bếp ăn, hiệu trưởng bị cách chức

Theo Tân Hoa Xã ngày 22/9 dẫn thông báo của Đoàn điều tra liên hợp Khu mới Giang Bắc, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, cho biết cơ quan chức năng đã làm rõ những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường Mầm non trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh.

Theo kết quả điều tra, sau khi kiểm tra camera tại khu vực bếp và làm việc với những người liên quan, cơ quan chức năng xác định công tác quản lý vệ sinh tại khu bếp của trường tồn tại “những vấn đề nghiêm trọng”.

Đoàn điều tra đồng thời rà soát lại cách nhà trường xử lý vụ việc xảy ra ngày 30/6, khi nhiều trẻ xuất hiện tình trạng nôn ói trong và sau bữa trưa. Sự việc xảy ra vào ngày cuối cùng của học kỳ mùa xuân. Sau đó, một số phụ huynh nhiều lần hỏi về nguyên nhân nhưng đến khi năm học mới bắt đầu vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ nhà trường.

Hình ảnh gây chú ý tại khu bếp của trường, nơi nhân viên bị phản ánh dùng nồi nấu ăn để giặt cây lau nhà và rửa nắp cống. (Ảnh: Myzaker/SCMP)

Thông báo của cơ quan điều tra cho biết hiệu trưởng họ Zou, với vai trò người chịu trách nhiệm chính, đã cố tình che giấu các vấn đề trong quản lý nhà ăn và không tiến hành khắc phục. Phó hiệu trưởng họ Qin, người phụ trách công tác hậu cần, cũng bị xác định chưa thực hiện đầy đủ các quy định và còn thiếu sót trong quản lý hằng ngày.

Trách nhiệm cũng được xác định ở nhiều đơn vị quản lý liên quan. Cơ quan chức năng cho rằng chính quyền phường Panshan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, trong đó việc xử lý tình trạng nhiều trẻ nôn ói chưa kịp thời, hiệu quả; cơ quan quản lý thị trường cấp quận điều tra chưa sâu và chưa hình thành quy trình xử lý khép kín; cơ quan giáo dục cấp quận cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát.

Kết quả, 11 người có liên quan thuộc phường Panshan, cơ quan quản lý thị trường và cơ quan giáo dục bị xử lý với các hình thức khác nhau. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần của trường bị cách chức, trong khi đầu bếp họ Zhang bị sa thải.

Đoàn điều tra liên hợp cho biết chính quyền địa phương đã xin lỗi các học sinh và phụ huynh bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai khắc phục toàn diện và tổ chức đợt kiểm tra, chấn chỉnh nhằm tăng cường công tác an toàn thực phẩm trong trường học.

Trước đó, ngày 14/9, một cựu giáo viên phụ trách y tế kiêm nhân viên an toàn căng tin của trường đã đăng thông tin tố cáo trên mạng xã hội, đề cập một số vấn đề tại khu bếp như sử dụng chung bồn rửa, dùng nồi nấu ăn để rửa các vật dụng khác. Người này cho biết từng phản ánh nội bộ nhưng chưa nhận được biện pháp khắc phục phù hợp.