Trường Mầm non An Hải tập huấn phòng dịch, sơ cấp cứu cho trẻ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non An Hải (phân hiệu Bạch Yến) tham gia tập huấn kiến thức phòng, chống dịch bệnh và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nhận biết, phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong trường mầm non.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào việc thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lớp học; chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, nhận biết sớm những dấu hiệu nghi mắc bệnh và phối hợp xử lý khi phát hiện trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.

Qua đó giúp nhà trường nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường học đường.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chuyên đề còn dành thời lượng hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với các tình huống có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Thông qua phần hướng dẫn, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thêm kiến thức để nhận biết mức độ nguy hiểm của từng tình huống, thực hiện các thao tác xử trí ban đầu phù hợp và chủ động phối hợp với lực lượng y tế khi cần thiết.