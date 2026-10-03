Trường Mầm non 3-10: Tự hào truyền thống, gieo mầm xanh dựng xây tương lai

Trường Mầm non 3-10 ươm những mầm xanh tương lai.

Từ dấu mốc lịch sử đến mái trường hôm nay

Ngày 3/10/1950 là dấu mốc lịch sử đặc biệt của tỉnh Cao Bằng. Sau những trận chiến đấu quyết liệt trong Chiến dịch Biên giới, sáng 3/10/1950, quân Pháp rút khỏi thị xã Cao Bằng, đánh dấu thị xã hoàn toàn được giải phóng. Đến ngày 14/10/1950, Chiến dịch Biên giới toàn thắng, mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ dấu mốc lịch sử ấy, ngày 3/10 trở thành ngày hội truyền thống, khắc sâu trong ký ức và niềm tự hào của các thế hệ người dân Cao Bằng.

Hơn bảy thập kỷ trôi qua, dấu ấn lịch sử ấy được tiếp nối trong đời sống hôm nay, không chỉ qua những trang sử hào hùng mà còn hiện diện trong tên gọi của một ngôi trường - Trường Mầm non 3/10. Mang tên ngày giải phóng quê hương, nhà trường bền bỉ vun đắp truyền thống, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục những thế hệ mầm non, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về quê hương Cao Bằng.

Trường Mầm non 3/10 được thành lập tháng 9/1970, ban đầu mang tên Trường Phổ thông cấp I mẫu giáo mầm non thị xã Cao Bằng, ra đời trong những năm chiến tranh nhiều gian khó. Đến năm 1974, trường mới được xây dựng kiên cố với 1 nhà hai tầng 6 phòng học. Đến tháng 9/1979 chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, cơ sở vật chất của trường bị hư hỏng, trường huy động phụ huynh dựng tạm lại lớp học để có nơi dạy trẻ. Những năm tiếp theo, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, trường được xây dựng mới với 8 phòng học. Điều kiện còn thiếu thốn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước xây dựng nền nếp, duy trì hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình phát triển về sau.

Năm 1996 trường được đổi tên là Trường Mẫu giáo 3-10, gắn với mốc lịch sử là Ngày Giải phóng Cao Bằng. Đây không chỉ là một tên gọi mà dần trở thành dấu ấn riêng của nhà trường, nhắc nhớ các thế hệ cán bộ, giáo viên về mốc son của quê hương. Từ năm 1996 đến năm 2005, cùng với quá trình phát triển về quy mô và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường tiếp nhận thêm trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và chính thức mang tên Trường Mầm non 3-10.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Mầm non 3-10 không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Nổi bật, trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005), hạng Nhì (năm 2012) và hạng Nhất (năm 2018); đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2008. Nhiều năm học, nhà trường được UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc, gần nhất là năm học 2024 - 2025.

Theo cô Nguyễn Nhâm Nhị, Hiệu trưởng Trường Mầm non 3-10, trước hết, truyền thống của nhà trường được tạo nên từ sự tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần gắn bó của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi thế hệ có một cách làm, một dấu ấn riêng nhưng đều chung mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Từ những năm tháng còn nhiều khó khăn đến khi điều kiện dạy và học ngày càng được nâng lên, tinh thần đoàn kết, sự tận tâm với nghề và tình yêu dành cho trẻ vẫn luôn được gìn giữ. Những giá trị ấy được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành nền tảng để Trường Mầm non 3-10 tiếp tục phát triển.

Nơi những mầm xanh tiếp nối truyền thống 3-10

Những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ vì thế không chỉ nằm lại trong câu chuyện về một ngôi trường mà tiếp tục được nối dài trong cách nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ hôm nay. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng, Trường Mầm non 3-10 tổ chức Ngày hội “Cao Bằng quê em” với chủ đề “Cao Bằng quê em - tự hào ngôi trường mang tên 3-10”. Hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung gần gũi, vừa sức với lứa tuổi mầm non, từ những giai điệu Then - đàn tính, các tiết mục văn nghệ, những bộ sưu tập trang phục truyền thống của các dân tộc đến không gian trưng bày các món ăn, sản vật nổi tiếng của địa phương.

Giáo viên, học sinh Trường Mầm non 3-10 giao lưu với Câu lạc bộ hát Then - đàn tính Tổ dân phố Nước Giáp tại Ngày hội “Cao Bằng quê em”.

Cô Hoàng Thị Nhiệm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 3-10 cho biết: Điều nhà trường hướng tới qua các hoạt động là giúp trẻ có thêm những trải nghiệm gần gũi về quê hương, lịch sử và văn hóa Cao Bằng, từ đó bước đầu hình thành tình yêu và niềm tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên. Với trẻ nhỏ, những cảm xúc ấy không nhất thiết bắt đầu từ những bài học lớn, mà có thể được hình thành từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là cách Trường Mầm non 3-10 tiếp tục phát huy truyền thống của mình trong giáo dục hôm nay: không chỉ trao cho trẻ những kiến thức đầu đời, mà còn gieo vào các em tình cảm với nơi mình đang sống.

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước chuyển mới khi Trường Mầm non 3-10 và Trường Mầm non 1-6 được sáp nhập theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của UBND phường Thục Phán. Sau sáp nhập, nhà trường có 25 lớp với 670 học sinh, 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm trường chính và phân hiệu. Quy mô mới mở ra yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, giáo viên và phụ huynh, phát huy kinh nghiệm của các đơn vị để xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định và hiệu quả. Đặc biệt, năm học này, Trường Mầm non 3-10 là một trong những cơ sở giáo dục mầm non được lựa chọn thực hiện thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới. Đây là một nhiệm vụ mới, đồng thời cũng là cơ hội để nhà trường tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ và xây dựng môi trường phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của trẻ.

Chị Phạm Lan Phương, phụ huynh em Tạ Ngọc Khánh, lớp 3 tuổi A4 chia sẻ: Trường Mầm non 3-10 là ngôi trường có truyền thống, mang dấu ấn lịch sử của quê hương. Gửi con theo học tại đây, chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng vào sự chăm sóc, giáo dục của các cô. Mong rằng nhà trường tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tạo môi trường để các con phát triển toàn diện.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Mầm non 3-10 đã bền bỉ vun đắp những giá trị tốt đẹp qua từng thế hệ. Mang tên ngày Cao Bằng được giải phóng, ngôi trường không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử của quê hương mà còn tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng những bài học đầu đời, bằng tình yêu thương và sự chăm sóc dành cho trẻ thơ. Từ mái trường này, những mầm xanh đang lớn lên từng ngày, mang theo những hiểu biết đầu tiên về quê hương, đất nước, để truyền thống 3-10 tiếp tục được trao truyền, nối dài trong hành trình dựng xây tương lai.