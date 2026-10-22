Trường Mạc Đĩnh Chi lên tiếng về việc học sinh bạo lực với cô giáo

Liên quan đến sự việc trong giờ học, trong tối 21/10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tiếp tục cung cấp một số thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng trên cơ sở thông báo từ cơ quan chức năng.

Vào khoảng 10h10 phút ngày 19/10 ở phòng học, học sinh L.H.V sinh ngày 17/4/2009, hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay tại thôn Thanh Tước, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô giáo L.T.H - là giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp.

Cô L.T.H bị thương tích chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt - Phú Thọ, sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà, trong đó có nam sinh L.H.V nên trong tiết học, cô giáo đã yêu cầu một số em trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo L.T.H. Kết quả, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo H. là 12%.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998. Ảnh: INT.

Ngay trong ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp (số D3733), quyết định tạm giữ (số D12640), lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (số D3734) đối với học sinh L.H.V; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án (số D676), quyết định khởi tố bị can (số D1418) và lệnh tạm giam (số D3766) đối với bị can L.H.V về tội Cố ý gây thương tích theo Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định. Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà trường đề nghị các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức; không suy diễn, phán đoán, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra những nhận định chủ quan, tạo sự hoang mang, gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, tâm lý thầy cô đang giảng dạy cũng như phụ huynh có con đang học tại trường.

Đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cũng cho hay, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo quy định; đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc, nhân văn. Nhà trường mong nhận được sự bình tĩnh, khách quan, trách nhiệm và chia sẻ của các bậc cha mẹ, học sinh và cộng đồng.