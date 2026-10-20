Trường Lưu trao hỗ trợ 35 mô hình sinh kế cho hộ khó khăn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026, xã Trường Lưu vừa tổ chức bàn giao con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các vật tư thiết yếu cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Trường Lưu trao mô hình sinh kế gà cho các hộ trên địa bàn.

Đợt này, 35 hộ dân (gồm 15 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, 2 hộ mới thoát nghèo và 5 hộ có người khuyết tật) thuộc 12 thôn được hỗ trợ 1.750 con gà giống, 4,75 tấn thức ăn chăn nuôi, 35 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng, 35 kg chế phẩm sinh học cùng các loại thuốc thú y phục vụ chăn nuôi. Thông qua mô hình, địa phương tạo điều kiện để các hộ dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các mô hình sinh kế giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tại buổi bàn giao, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn gà, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y và thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh. Để các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, lãnh đạo xã Trường Lưu đề nghị các hộ sử dụng đúng mục đích nguồn hỗ trợ, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi. Đồng thời, các thôn, bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các hộ nâng cao hiệu quả mô hình, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống.