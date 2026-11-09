Trường liên cấp của Quảng Ngãi không thể thi công đồng loạt do vướng mặt bằng

Theo đó, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi có 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 5 xã biên giới đất liền được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm, do vướng mặt bằng và khó khăn trong vận chuyển vật liệu.

Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Bờ Y, tổng mức đầu tư hơn 261 tỷ đồng, khối lượng thi công mới đạt khoảng 7%. Đến nay, địa phương mới bàn giao gần 2,4 héc ta mặt bằng, còn hơn 2,7 héc ta chưa được bàn giao. Nhà thầu hiện chỉ có mặt bằng để thi công 4 khối nhà; 8 khối nhà còn lại và các hạng mục hạ tầng chưa thể triển khai thi công.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Bờ Y thi công chậm do vướng mặt bằng.

Ngoài vướng mặt bằng, việc vận chuyển vật liệu đến công trường tại một số địa phương cũng gặp khó khăn.

Tại xã Đăk Long, tuyến đường từ ngã ba Đăk Môn đến chân công trình xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tập kết vật tư. Trong khi đó, đường vào công trường tại xã Đăk Plô chật hẹp, địa hình đồi núi dốc, nhiều dự án cùng triển khai trong khu vực nên việc vận chuyển vật liệu, điều phối phương tiện gặp trở ngại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Plô và Đăk Long khởi công ngày 24/9/2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2027.

Tuy nhiên, đến nay, khối lượng thi công tại các trường đạt từ 5,5% đến 10%. Trong đó, trường tại xã Ia Đal đạt 10%, Đăk Plô đạt 8%, Bờ Y và Đăk Long cùng đạt 7%, còn Ia Tơi đạt 5,5%.

Ngoài việc vướng mặt bằng thì nguồn cung vật liệu xây dựng cho công trình cũng gặp khó.

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, chủ động nguồn cát, đá phục vụ thi công trường tại xã Đăk Plô. Đồng thời, đề nghị UBND xã Bờ Y khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công.

Riêng 4 trường nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi đều đã khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 5/9/2026, phục vụ năm học 2026-2027. Các trường cơ bản bảo đảm điều kiện dạy học, ăn ở nội trú cho học sinh. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thành. Ban Quản lý dự án đang đôn đốc nhà thầu khắc phục những tồn tại, hoàn thiện một số hạng mục còn lại.