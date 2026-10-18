Trường lấy 29,76 điểm, nơi tuyển ở mức sàn: ĐBQH đề nghị siết đào tạo bác sĩ

Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung (đoàn Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về chất lượng đào tạo bác sĩ trong bối cảnh quy mô tuyển sinh tăng, điểm đầu vào giữa các cơ sở có khoảng cách lớn.

Dẫn số liệu tuyển sinh năm 2026 do Bộ GD-ĐT thống kê, bà Dung cho biết Học viện Quân y có điểm chuẩn cao nhất là 29,76; Trường Đại học Y Hà Nội 28,75; Trường Đại học Y Dược TPHCM 27,95; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 27,43 điểm. Trong nhóm trường công lập, cơ sở có điểm chuẩn thấp nhất cũng ở mức 25 điểm.

Trong khi đó, theo đại biểu, một số cơ sở ngoài công lập tuyển sinh ở mức chỉ cần đạt bằng điểm sàn (22 điểm). Khoảng cách giữa điểm chuẩn cao nhất và mức điểm sàn này lên tới gần 8 điểm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung. Ảnh: QH

“Chênh lệch 1 điểm đã lớn rồi, vậy mà ở đây có trường chênh nhau tới gần 8 điểm. Vậy chất lượng đào tạo sẽ như thế nào nếu có sự chênh lệch đầu vào lớn như vậy. Trong khi đó, năm 2027 sẽ đánh giá năng lực hành nghề với bác sĩ. Tôi cũng rất băn khoăn về việc này. Nếu để ở mức thấp, chúng ta sẽ đưa một lượng bác sĩ chất lượng không cao, không đảm bảo vào hành nghề”, đại biểu nêu quan điểm.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, xem xét siết chặt hơn điều kiện mở mã ngành đào tạo bác sĩ, bảo đảm chất lượng đội ngũ sau khi tốt nghiệp.

Đặt câu hỏi về quy mô tuyển sinh và nhu cầu bác sĩ

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Dung nêu vấn đề về tương quan giữa chỉ tiêu số bác sĩ trên một vạn dân và quy mô tuyển sinh, đào tạo hiện nay.

Theo số liệu trong báo cáo của Chính phủ được đại biểu dẫn lại, năm 2026, số bác sĩ trên một vạn dân là 15,3; mục tiêu năm 2027 là 15,5. Với quy mô dân số 100 triệu người, mức tăng 0,2 bác sĩ trên một vạn dân tương đương khoảng 2.000 người.

Trong khi đó, số liệu tuyển sinh ngành bác sĩ từ Bộ GD-ĐT cho thấy: năm 2023 có 14.447 chỉ tiêu, năm 2024 tăng lên 18.290 và năm 2025 là 18.076 chỉ tiêu. Số tốt nghiệp năm 2025 là trên 12.000 người (12.086). Nhu cầu 1 năm tăng lên chỉ 2.000 người, như vậy hiện nay đang đào tạo nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Theo đại biểu Dung, cả nước hiện có 72 cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học có đào tạo bác sĩ, gồm 32 cơ sở công lập và 40 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, 30 cơ sở đào tạo chuyên khoa và bác sĩ nội trú; ngoài ra có 9 viện đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đại biểu nhận định vẫn tiếp tục có thêm cơ sở mở ngành đào tạo bác sĩ, trong đó có nhiều cơ sở ngoài công lập, trong khi các trường công lập không mở thêm nhiều.

“Chỉ có 8-9 trường công top đầu từ ngày xưa đã đào tạo đủ lượng bác sĩ cần theo chỉ tiêu của Chính phủ”, bà Dung nêu quan điểm.

Theo nội dung đại biểu đề cập, kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2027, do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì tổ chức.

Bà Dung cho rằng kỳ thi sẽ làm rõ sự khác biệt về năng lực giữa những người được đào tạo tại các cơ sở khác nhau. Nếu chất lượng đầu vào và quá trình đào tạo không được bảo đảm, người chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn tham gia hành nghề có thể ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vì vậy, theo đại biểu, vấn đề cần quan tâm không chỉ là số lượng bác sĩ được đào tạo mà còn là chất lượng đội ngũ sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ sở để bà kiến nghị nghiên cứu siết chặt điều kiện mở mã ngành đào tạo bác sĩ.