Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sang nay (07/11), gần 2.000 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM). Tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công bố kết quả công tác nhân sự được thống nhất tại phiên họp thứ nhất. Đại hội suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong đó Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục được suy tôn đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Hai Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, và hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự còn có 15 phó chủ tịch; thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Sau khi được suy cử, các thành viên Hội đồng Chứng minh là lãnh đạo tối cao về đạo pháp, giới luật. Hội đồng Trị sự phụ trách điều hành, triển khai hoạt động của Giáo hội, nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết sẽ cùng Hội đồng Trị sự khóa X tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn bản sắc Phật giáo Việt Nam và đổi mới phương thức quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội tập trung tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng đào tạo tăng ni, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, năng lực; đổi mới hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, nhất là thế hệ trẻ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt trên cả nước có hơn 15 triệu phật tử đăng ký. Số người yêu mến, có niềm tin vào đạo Phật được ước tính gần 50 triệu người trong và ngoài nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sinh năm 1950, quê ở Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Hòa thượng xuất gia năm 1960 tại chùa Phước Tường. Năm 1974, Hòa thượng tốt nghiệp cử nhân Phật học tại Đại học Vạn Hạnh, sau đó tiếp tục học cao học Phật học tại Viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo Giáo hội, Hòa thượng có nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục và hoằng pháp. Hòa thượng từng là giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương, giảng dạy tại các trường Phật học và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Huế, Hà Nội; đồng thời tham gia đào tạo nhiều thế hệ tăng ni. Trong quá trình hoạt động Phật sự, hòa thượng lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó tổng thư ký, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2014, hòa thượng đảm nhiệm quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chính thức giữ chức Chủ tịch từ năm 2015. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017 và lần thứ IX năm 2022, hòa thượng tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Tháng 01/2024, Hòa thượng được suy tôn làm Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh công tác lãnh đạo Giáo hội, hòa thượng tiếp tục gắn bó với giáo dục, hoằng pháp, biên soạn và dịch thuật kinh, luận Phật giáo. Hòa thượng hiện là viện chủ chùa Minh Đạo (TPHCM), chùa Quốc Ân Khải Tường (Đồng Nai), đồng thời từng đảm nhiệm vai trò Đường đầu hòa thượng truyền giới cho tăng ni tại các đại giới đàn ở cả 3 miền đất nước.