Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sáng 7/11 tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, thay mặt Ban Nhân sự, thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất. Đại hội đã thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ GHPGVN.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh cùng 10 vị Phó Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Đại hội cũng suy cử 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ.

275 thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Sau khi ra mắt Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm cùng chư tôn đức nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử sinh hoạt, tu học đúng chánh pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao bằng khen tặng 7 tập thể và 19 cá nhân thuộc GHPGVN đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031

Trước đó, chiều 6/11, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua tư cách đại biểu, nội quy, chương trình làm việc và danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa 10.

Đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Chiều nay, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra phiên bế mạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, thế danh Phan Minh Hoàng, sinh năm 1950 tại Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo, tuổi thơ của Hòa thượng trải qua nhiều khó khăn khi mẹ mất sớm, đất nước còn trong những năm tháng chiến tranh. Năm 1957, Hòa thượng quy y Tam bảo. Đến năm 1960, khi mới 10 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Phước Tường. Sau đó, Hòa thượng theo học tại nhiều cơ sở đào tạo Phật giáo có truyền thống như Phật học đường Lưỡng Xuyên, Phật học viện Huệ Nghiêm, Phật học viện Trung Phần Hải Đức (Nha Trang). Ngài cũng tiếp tục nghiên cứu Phật học và theo học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ nền tảng tu học, Hòa thượng sớm tham gia công tác hoằng pháp, giảng dạy Phật học và từng bước đảm nhiệm nhiều trọng trách trong tổ chức Giáo hội. Ngài từng giữ các chức vụ Thư ký Ban Tăng sự Trung ương, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự. Hiện ngài là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng cùng tập thể lãnh đạo Giáo hội chú trọng củng cố khối đoàn kết, giữ gìn giới luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm của các cấp Giáo hội và tăng cường phối hợp trong hoạt động Phật sự.

Phước Sáng