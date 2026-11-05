Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Nhân sự đảm bảo tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong các ngày 5, 6 và 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi). Đây là sự kiện quan trọng của Giáo hội nhằm tái cơ cấu nhân sự, nhìn lại những thành tựu đồng thời hoạch định phương hướng hoạt động cho 5 năm tiếp theo, để Giáo hội thực sự đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân sự kiện này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã dành cho Giác Ngộ bài nhận định về tiêu chí quan trọng liên quan tới vấn đề cốt lõi, đó là nhân sự tham gia Hội đồng trị sự, cơ quan điều hành các hoạt động của GHPGVN.

Căn cứ Hiến chương GHPGVN; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Căn cứ Nghị quyết số 461; Nghị quyết 181/NQ-HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Căn cứ Đề án Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; Trên tinh thần chủ trương của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Nhân sự Đại hội cơ bản đã thống nhất số lượng nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 260 vị, trong đó có 225 ủy viên chính thức và 35 ủy viên dự khuyết, với 61 vị ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Nhân sự được cơ cấu theo các khối: khối Trung ương Giáo hội (2 Văn phòng Trung ương), khối các Ban, Viện Trung ương, khối các đơn vị 34 tỉnh, thành phố và Phân ban Ni giới Trung ương.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Nhân sự Đại hội ngày 7-10-2026, các thành viên đã thống nhất tái cơ cấu 204 vị và cơ cấu mới 56 vị, trên cơ sở các tiêu chí và Đề án Nhân sự đã được thông qua.

Về tiêu chuẩn nhân sự, phải bảo đảm đúng quy định của Hiến chương GHPGVN, đặc biệt là độ tuổi tham gia không dưới 35 tuổi và không quá 75 tuổi, nhân sự tái cơ cấu phải đảm bảo 3 năm theo quy định.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự, phải bảo đảm các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, năng lực và khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đối với nhân sự cơ cấu mới, cần chú trọng tính kế thừa, phát triển lâu dài, có năng lực và trình độ chuyên môn cả về Phật học lẫn thế học, độ tuổi phải bảo đảm đủ điều kiện tham gia và cống hiến ít nhất hai nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của Hiến chương GHPGVN.

Nhìn chung, công tác nhân sự được cơ cấu lần này cơ bản đáp ứng tinh thần Hiến chương, Nghị quyết và Đề án Nhân sự Đại hội đã được thông qua.

Căn cứ Đề án Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, việc lựa chọn và cơ cấu nhân sự Hội đồng Trị sự phải bảo đảm các tiêu chuẩn về uy tín, năng lực, sức khỏe và trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được Giáo hội giao phó trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đặc biệt, Giáo hội chú trọng đến đội ngũ nhân sự trẻ được cơ cấu mới, có trình độ học vấn, chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tin học, ngoại ngữ và những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Giáo hội luôn chủ trương việc cơ cấu nhân sự phải bảo đảm sự hài hòa, đoàn kết và hòa hợp giữa các tổ chức, sơn môn, hệ phái. GHPGVN được thành lập trên cơ sở thống nhất 9 tổ chức Giáo hội, tổ chức hội và hệ phái Phật giáo, với sự tham gia, đồng hành của các sơn môn, hệ phái trong ngôi nhà chung GHPGVN từ năm 1981 đến nay.

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, với 9 kỳ Đại hội, chư vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ luôn vận dụng và phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp làm nền tảng để cùng chung tay xây dựng GHPGVN ngày càng ổn định và phát triển.

Vì vậy, tại Đại hội lần này, công tác nhân sự đặc biệt chú trọng đến tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển, bảo đảm sự tham gia hài hòa của các tổ chức Giáo hội, tổ chức hội, sơn môn, hệ phái trong ngôi nhà chung GHPGVN.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị nhân sự cơ bản đã hoàn thành về khung cơ cấu và số lượng, trong trường hợp đặc biệt, Ban Nhân sự sẽ trình lên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội trước khi trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua trước Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X (2026-2031) theo quy định.