Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031

Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh Đại hội

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội mở đầu với nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ, nhập từ bi quán, tri ân chư vị anh hùng liệt sĩ, chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ.

Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, 2 Văn phòng Trung ương; 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ

Ban Tổ chức Đại hội vinh dự đón tiếp các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Sở, phòng, ban TP.HCM; lãnh đạo các tỉnh thành tham dự Đại hội.

Chư vị giáo phẩm chứng minh, tham dự Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội.

Đọc Diễn văn khai mạc Đại hội X GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

“Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ hoạt động Phật sự mà còn xác định những định hướng phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm; và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động; kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự”, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhấn mạnh. (Đọc toàn văn Diễn văn Đại hội tại đây).

Gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội X GHPGVN

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đoàn Tăng Ni, Phật tử TP.HCM và các tỉnh, thành phố dâng hoa chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi tới Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước cùng các vị đại biểu khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

"Với triết lý Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác và truyền thống hộ quốc an dân, Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận, tin theo. Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã... tiếp nối truyền thống không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc. Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM tham dự Đại hội X GHPGVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 nhiệm là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội lần này là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đường hướng đề ra phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội X GHPGVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng thành công của Đại hội X GHPGVN.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ tại Đại hội: Tôi rất mong muốn và kêu gọi tất cả các vị Tỳ-kheo hãy tích cực hơn nữa, giữ gìn đạo hạnh của mình để xứng đáng là một vị Tỳ-kheo gương mẫu ở trong thời đại chúng ta. Nếu làm được như vậy, tôi tin tưởng Phật giáo của chúng ta sẽ vững mạnh hơn nữa và sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước và cho dân tộc. Tôi kêu gọi tất cả các Phật tử tại gia hãy noi gương các bậc tiền bối mà nỗ lực để xây dựng đất nước ngày càng vinh quang cho Tổ quốc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân Tăng Ni thuộc GHPGVN, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất đến GHPGVN và 5 cá nhân thuộc GHPGVN; 6 Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể và cá nhân; 10 Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể và cá nhân.

Ông Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng nhất đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đến 2 tập thể các Ban, Viện Trung ương và 14 cá nhân Tăng Ni thuộc GHPGVN; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen đến 7 tập thể và 19 cá nhân.

Đại hội xem thành tựu hoạt động Phật sự khóa IX của GHPGVN, giai đoạn 2022-2026 qua video clip. Theo đó, hiện nay, Giáo hội có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm có khoảng trên 50.000 Tăng Ni tham gia An cư kiết hạ.

Đại hội X GHPGVN đề ra 12 nhiệm vụ, chương trình trọng tâm

Trong khóa IX, Giáo hội tỉnh, thành đã tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thọ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia; GHPGVN tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh với gần 35.000 lượt Tăng Ni tham gia.

Cùng với đó, trong khóa IX, công tác đào tạo tại các Cơ sở đào tạo của Giáo hội, các trường Trung cấp Phật học, các Học viện Phật giáo, hoạt động Phật sự chuyên môn của 13 Ban, Viện Trung ương, 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động Phật sự đạt nhiều thành tựu, đóng góp vào thành tựu chung của GHPGVN.

Nhiệm kỳ qua, toàn GHPGVN đã thực hiện chương trình an sinh, xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ mới, GHPGVN xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; lấy phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” làm định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động Phật sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đề ra 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031. Với quyết tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, trách nhiệm của các cấp Giáo hội và toàn thể Tăng Ni trong thực hiện nhiệm vụ Phật sự.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Phật sự theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoằng pháp, giáo dục, nghiên cứu Phật học, văn hóa, đối ngoại và các hoạt động phụng sự xã hội. (Xem toàn văn báo cáo và chương trình nhiệm kỳ 2026-2031 tại đây).

Lãnh đạo các cơ quan trung ương: Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Thành ủy, UBND, UBMTTQVN TP.HCM, cùng các đoàn thể, cá nhân tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Đại hội.

Chư tôn đức chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban Nhân sự Đại hội thông báo kết quả của Phiên thứ nhất Đại hội, đại biểu đã thống nhất suy tôn 38 vị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; cùng 10 vị Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Đại hội suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

2 vị Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm kiêm Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Hòa thượng Thích Huệ Thông; và 15 vị Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN và chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu nhận nhiệm vụ nhấn mạnh nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN nâng cao công tác điều hành hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ trung ương đến địa phương trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử GHPGVN sinh hoạt tu học đúng Chánh pháp.

Chiều nay, Đại hội X GHPGVN sẽ diễn ra phiên bế mạc, Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, vào sáng nay, 7-11:

Trọng thể Đại hội X GHPGVN