Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thay mặt Hội đồng Trị sự khóa mới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ

Sáng 7.11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên trọng thể, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các địa phương.

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, thay mặt Ban Nhân sự, thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất. Theo đó, Đại hội thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh cùng 10 vị Phó Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu được suy tôn Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Các thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Đối với Hội đồng Trị sự, Đại hội suy cử 275 thành viên khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Đại hội cũng suy cử 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương. Trong ảnh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn diễn văn khai mạc Đại hội sáng 7.11

Sau khi ra mắt Đại hội, thay mặt Hội đồng Trị sự khóa mới, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Hòa thượng nhấn mạnh trách nhiệm cùng chư tôn đức nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới, trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử sinh hoạt, tu học đúng chánh pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Trước đó, chiều 6.11, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua tư cách đại biểu, nội quy, chương trình làm việc và danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X.

Đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Nhiệm kỳ X (2026-2031), GHPGVN Việt Nam xác định phương châm hoạt động là “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, kiên định lý tưởng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN ra mắt tại Đại hội

Giáo hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành; phát huy trách nhiệm của các cấp Giáo hội, Tăng Ni trong thực hiện nhiệm vụ Phật sự.

Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về Tăng Ni, tự viện, tổ chức Giáo hội và các hoạt động Phật sự; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, hoằng pháp, giáo dục và truyền thông Phật giáo.

Bên cạnh đó, Giáo hội chú trọng đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, đào tạo đội ngũ Tăng Ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, nghiên cứu Phật học và mở rộng hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được quan tâm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát, giữ gìn giới luật, đạo phong và sự đoàn kết trong Tăng đoàn. Giáo hội đồng thời đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát huy vai trò doanh nhân Phật tử, nâng cao năng lực tự chủ tài chính và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Phật sự.