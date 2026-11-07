Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Đại hội được tổ chức với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban Nhân sự thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất về công tác nhân sự của Giáo hội.

Theo đó, Đại hội thống nhất suy tôn 38 vị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tiếp tục được suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông.

Đại hội cũng suy cử 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết sẽ cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự nâng cao công tác điều hành hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt, tu học đúng Chánh pháp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, đoàn kết và vững mạnh.

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thông qua 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nhiệm vụ hướng đến củng cố tổ chức Giáo hội, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của các cấp Giáo hội, toàn thể tăng ni trong thực hiện nhiệm vụ Phật sự.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Giáo hội cũng đặt mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Phật sự theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoằng pháp, giáo dục, nghiên cứu Phật học, văn hóa, đối ngoại và các hoạt động phụng sự xã hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Giáo hội, diễn ra trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026), tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.