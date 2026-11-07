Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X công bố kết quả suy tôn, suy cử nhân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông báo kết quả phiên làm việc thứ nhất. Các đại biểu thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường cùng đảm nhiệm chức danh Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh. Danh sách công bố còn có 10 vị Phó Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu là Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Các đại biểu tại phiên làm việc về nhân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X.

Đại hội suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 275 thành viên, trong đó có 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có 61 vị. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, được tái suy cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự có 15 Phó Chủ tịch. Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Hội đồng Trị sự khóa X sẽ nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động Phật sự, giữ sự đoàn kết, hòa hợp và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng thời hướng dẫn tăng ni, phật tử tu học đúng chánh pháp.

Theo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội tập trung tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, chú trọng đào tạo tăng ni và bồi dưỡng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, năng lực. Giáo hội cũng đổi mới hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, nhất là thế hệ trẻ.

Các nhiệm vụ khác gồm đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động Phật sự. Phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” là định hướng xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động Phật sự của Giáo hội nhiệm kỳ X.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi tăng Ni, phật tử nỗ lực cống hiến trong thời gian tới.

Trong đạo từ tại phiên khai mạc, Đức Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại những thành tựu của Phật giáo Việt Nam thời gian qua; nhắc tăng ni, phật tử tránh tự mãn trước những kết quả đã đạt được và tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước.

Với phật tử tại gia, Đức Pháp chủ kêu gọi noi gương các bậc tiền bối, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Theo chương trình, tại phiên bế mạc chiều 7/11, Đại hội sẽ nghe tờ trình và biểu quyết về dự thảo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 8, cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết Đại hội.

Tăng ni, phật tử lắng nghe đạo từ của Đức Pháp chủ.