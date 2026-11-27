Trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP (thế danh Vũ Đức Nghiệp)

Sinh năm 1929; quê quán: Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình); Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Trưởng tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm;

Những đóng góp của Hòa thượng với đất nước đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương cùng nhiều bằng khen của ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch hồi 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Lễ nhập kim quan chính thức hồi 14 giờ ngày 25-11-2026, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng từ 17 giờ ngày 25-11-2026, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ truy niệm hồi 7 giờ ngày 29-11-2026, sau đó cung thỉnh kim quan trà tỳ tại Công viên Nghĩa trang Hoa Viên Bình An, ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai; hài cốt của Hòa thượng được về thờ phụng tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm.