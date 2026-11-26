Nhân chứng của một giai đoạn lịch sử Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Sinh trưởng trong gia đình Nho học có truyền thống kính tin Tam bảo, ngài sớm phát tâm xuất gia, tìm cầu con đường tu học và giải thoát.

Khởi đầu tại chùa Miễu ở quê nhà, con đường tu học của ngài tiếp tục được vun bồi qua nhiều chốn tùng lâm miền Bắc. Ngài thọ giới Sa-di tại chùa Phú Ninh, thọ giới Bồ-tát với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn và thọ giới Tỷ-khiêu tại chùa Liên Hoa, phố Khâm Thiên, Hà Nội, dưới sự truyền giới của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, sau này là Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Phật sự Online

Trong quá trình tham học, ngài được thân cận, thụ giáo Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi – Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc; đồng thời tu học tại chùa Quán Sứ và các trung tâm Phật học ở miền Bắc. Bên cạnh việc chuyên tâm nghiên cứu kinh, luật, luận, ngài còn trau dồi tiếng Anh, tiếng Pháp và chuyên sâu Hán văn. Đây là nền tảng quan trọng cho con đường nghiên cứu, giảng dạy và giao lưu Phật giáo quốc tế sau này.

Ngay từ tuổi 27, ngài đã có cơ hội tham gia hoạt động Phật giáo quốc tế khi được giao làm thị giả, thông dịch cho Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết trong chuyến công du tham dự Đại hội Phật giáo thế giới tại Bangkok, Thái Lan. Khả năng ngoại ngữ cùng vốn hiểu biết Phật học tiếp tục được phát huy trong những hoạt động đối ngoại sau đó.

Đặc biệt, năm 1963, khi phong trào Tăng Ni, thanh niên, sinh viên đấu tranh bảo vệ Phật giáo diễn ra mạnh mẽ, ngài được phân công đảm nhiệm vai trò người phát ngôn, trả lời các hãng thông tấn quốc tế. Qua đó, ngài góp phần chuyển tải tiếng nói yêu nước của nhân dân và Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, các lực lượng tiến bộ và những người yêu chuộng công lý trên thế giới.

Trong giai đoạn này, ngài tích cực tham gia các hoạt động vận động bảo vệ Phật giáo, gắn với sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Sự kiện đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời ngài, trở thành động lực để vị tu sĩ tiếp tục kiên định trên con đường hoằng dương chính pháp, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Trọn đời phụng sự Giáo hội, gìn giữ giới luật

Không chỉ gắn bó với những hoạt động đối ngoại và phong trào bảo vệ Phật giáo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp còn dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu và đào tạo tăng tài. Trên phương diện học thuật, ngài hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ.

Với vốn kiến thức Phật học cùng nền tảng học thuật được tích lũy, ngài từng đảm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn khi đó. Ngài cũng là giáo sư, giảng sư được nhiều thế hệ tăng, ni Trường Cao cấp Phật học Việt Nam – tiền thân của Học viện Phật giáo Việt Nam – kính trọng. Qua các trường lớp, ngài nhiều lần giảng dạy, sách tấn tăng, ni, Phật tử, khuyến khích thế hệ hậu học phát huy trí tuệ, tinh tiến tu hành và gắn việc học Phật với phụng sự xã hội.

Đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn kinh điển, ngài tích cực cùng các bậc cao tăng, thạc đức tham gia phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Những tác phẩm như Phật giáo Việt Nam, Phật giáo với khoa học, cùng các sáng tác thơ, văn, câu đối của ngài cũng góp phần làm phong phú đời sống tư tưởng, văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp gắn liền với sự nghiệp tu học, giáo dục, đối ngoại và phụng sự Giáo hội. Ảnh: Phật sự Online

Song song với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu, ngài dành nhiều tâm lực cho công cuộc thống nhất, xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007–2012, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh. Đến Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012–2017, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Pháp chủ. Trong quá trình phụng sự, ngài đảm nhiệm cương vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, đồng thời là Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Chứng minh Hội đồng Phiên dịch, Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.

Trên cương vị một bậc trưởng lão, ngài còn được cung thỉnh làm Chứng minh sư tại nhiều Đại giới đàn, góp phần trang nghiêm giới pháp, duy trì truyền thống Tăng già và tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Đối với sơn môn pháp phái, ngài đảm nhiệm vai trò Trưởng môn phái, Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, luôn quan tâm gìn giữ truyền thống tổ nghiệp, xây dựng nếp sống thiền môn và giáo dưỡng môn đồ, đệ tử.

Những năm cuối đời, dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, ngài vẫn quan tâm đến các Phật sự của Giáo hội, ân cần giáo huấn môn đồ, đệ tử và sách tấn hàng hậu học tinh tiến tu hành, giữ gìn giới luật.

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, TP.HCM chiều ngày 25/11. Ảnh: Phatsu online

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21h05 ngày 24/11/2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 74 năm.

Hơn 7 thập kỷ gắn bó với cửa Phật, từ hoạt động bảo vệ Phật giáo, giáo dục, nghiên cứu đến những trọng trách trong Giáo hội, cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là hành trình phụng sự đạo pháp, dân tộc. Những đóng góp của ngài tiếp tục để lại dấu ấn trong lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là nguồn tư liệu để các thế hệ sau tìm hiểu về một giai đoạn phát triển của Phật giáo nước nhà.

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Lễ nhập kim quan được tổ chức vào 14h ngày 25/11 (17/10 năm Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Lễ viếng chính thức từ 17h ngày 25/11 đến 20h ngày 28/11. Lễ truy niệm diễn ra vào 7h ngày 29/11 (21/10 năm Bính Ngọ). Sau lễ truy niệm, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh trà tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An, tỉnh Đồng Nai.