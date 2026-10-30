Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk vừa viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ), nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán Phú Yên, nguyên Chánh Đại diện huyện Đồng Xuân, Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ); viện chủ tổ đình Triều Tôn (xã Xuân Thọ), nguyên trụ trì chùa Từ Quang (xã Tuy An Bắc), tỉnh Đắk Lắk.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 30-10-2026 (nhằm ngày 21-9-Bính Ngọ); trụ thế: 86 năm, 58 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22-9 năm Bính Ngọ). Kim quan được tôn trí tại tổ đình Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk).

Lễ viếng từ 10 giờ ngày 31-10 đến hết 1-11-2026 (nhằm ngày 22 đến hết ngày 23-9-Bính Ngọ).

Lễ truy điệu và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại tổ đình Triều Tôn được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ).