Trương Lăng Hách 'leo rank' đỉnh lưu chỉ trong nửa năm

Chỉ trong khoảng nửa năm kể từ khi Trục Ngọc lên sóng, Trương Lăng Hách đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Từ một diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, từng góp mặt trong nhiều dự án cổ trang nhưng chưa thực sự tạo được vị thế hàng đầu, nam diễn viên hiện được truyền thông và khán giả nhắc đến như một gương mặt thuộc nhóm đỉnh lưu thế hệ 95 của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Chinh, vị hầu gia mang trong mình mối thù gia tộc kéo dài 17 năm. Nhân vật có sự tương phản rõ nét giữa vẻ ngoài bệnh tật, yếu ớt khi phải che giấu thân phận và khí chất mạnh mẽ, kiên cường của một chiến thần khi trở lại chiến trường. Sự thay đổi trong hình tượng cùng những phân đoạn thể hiện nội tâm đã giúp Tạ Chinh trở thành nhân vật được bàn luận rộng rãi.

Nhan sắc của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Bộ phim phát sóng từ tháng 3/2026, kết hợp cùng Điền Hi Vi, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng trực tuyến. Theo thống kê được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Trục Ngọc đạt trung bình hơn 90 triệu lượt xem mỗi tập theo Vân Hợp, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm có thành tích nổi bật nhất năm 2026. Đáng chú ý, bộ phim giúp Trương Lăng Hách trở thành nam diễn viên thế hệ 95 duy nhất có phim đóng chính đạt mốc nhiệt độ 10.000 trên cả ba nền tảng lớn iQIYI, Youku và Tencent Video.

Trước khi có bước đột phá với Tạ Chinh, Trương Lăng Hách không phải cái tên hoàn toàn xa lạ. Anh từng gây chú ý khi đảm nhận vai Trường Hành trong Thương Lan Quyết, sau đó tiếp tục góp mặt trong Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng. Đặc biệt, vai Tạ Nguy trong Ninh An Như Mộng giúp nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn, còn Độ Hoa Niên và Yêu Em tiếp tục bổ sung những dấu ấn trong sự nghiệp.

Tạo hình tướng quân gây sốt của Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc.

Tuy nhiên, con đường thăng hạng của Trương Lăng Hách không hoàn toàn bằng phẳng. Trước Trục Ngọc, anh từng đối diện với những ý kiến trái chiều về diễn xuất, khả năng thể hiện nội tâm và sức hút của các dự án mình tham gia. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể, nam diễn viên vẫn chưa tạo được cú bùng nổ đủ lớn để khẳng định vị thế hàng đầu. Chính vì vậy, thành công của Tạ Chinh được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp công chúng nhìn nhận anh ở một vị thế khác.

Không chỉ danh tiếng, giá trị thương mại của Trương Lăng Hách cũng tăng trưởng mạnh. Trong năm 2026, anh liên tục được các thương hiệu lớn lựa chọn hợp tác, trải rộng từ thời trang, hàng xa xỉ đến ô tô và tiêu dùng. Những cái tên đáng chú ý có thể kể đến BVLGARI, PUMA, AVATR, Subway và PurCotton. Theo thống kê được truyền thông Trung Quốc đề cập, nam diễn viên hiện có 28 vị trí hợp tác thương hiệu, đứng thứ hai trong nhóm nam diễn viên.

Đáng chú ý, sức hút của Trương Lăng Hách còn vượt ra ngoài thị trường nội địa. Anh góp mặt trong danh sách BOF500 năm 2026, trở thành nam nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất có tên trong danh sách này theo thông tin được công bố. Đây là dấu mốc cho thấy hình ảnh của nam diễn viên đang được mở rộng sang lĩnh vực thời trang và thị trường quốc tế.

Diễn viên Trương Lăng Hách.

Từ những vai diễn từng bước tích lũy tên tuổi đến cú bứt phá với Tạ Chinh, Trương Lăng Hách đang trải qua giai đoạn thăng tiến đáng chú ý. Dù danh xưng đỉnh lưu vẫn là cách gọi mang tính đánh giá trong ngành giải trí, không thể phủ nhận Trục Ngọc đã tạo ra bước ngoặt lớn, đưa nam diễn viên tiến gần hơn đến nhóm ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu của lứa diễn viên sinh sau năm 1995.