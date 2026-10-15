Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Phát huy lợi thế liên ngành, kết nối nghiên cứu với thị trường

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng, chuyển giao công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đánh giá cao sáng kiến của Trường Kinh tế, PGS.TS. Phạm Văn Đông cho rằng lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực của HaUI là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, qua đó thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại chương trình

Phó Giám đốc Đại học khẳng định Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế hỗ trợ. Ông cũng bày tỏ mong muốn Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp sẽ luôn “sáng đèn”, trở thành nơi kết nối giảng viên, sinh viên giữa các đơn vị, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, thuộc HaUI chia sẻ định hướng phát triển không gian đổi mới sáng tạo

“Một sáng chế nằm trong phòng thí nghiệm chỉ tạo ra một bài báo hoặc một tấm bằng. Một sáng chế gặp được thị trường sẽ tạo ra một chuỗi giá trị.”

Thông điệp được PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga - Hiệu trưởng Trường Kinh tế chia sẻ tại chương trình đã nhấn mạnh vai trò kết nối giữa nghiên cứu công nghệ và nhu cầu thị trường. Theo định hướng này, Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp được xây dựng nhằm tạo điều kiện để sinh viên thử nghiệm ý tưởng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Kết nối nguồn lực, phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên

Tại chương trình, các đại biểu cũng được chia sẻ những góc nhìn từ thực tiễn ươm tạo và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường đại học.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc Ươm tạo, BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày về lợi thế của khối kinh tế trong môi trường đại học kỹ thuật, công nghệ. Trong khi đó, TS. Bùi Tiến Sơn - Ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội giới thiệu Bản đồ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và tiềm năng khai thác dữ liệu mở phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc Ươm tạo, BK Holdings, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ về lợi thế và cơ hội đổi mới sáng tạo của khối kinh tế trong môi trường đại học kỹ thuật - công nghệ

Cùng với việc ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Kinh tế chính thức giới thiệu Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (SE-ISC), tạo môi trường để sinh viên kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành các nhóm dự án và phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt duy trì các hoạt động sáng tạo, kết nối cộng đồng sinh viên và phát triển những dự án khởi nghiệp ngay từ giảng đường.

Các đại biểu tham quan Không gian Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trường Kinh tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Việc ra mắt Không gian và Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp mở thêm cơ hội kết nối giữa giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm phát huy lợi thế liên ngành của Đại học Công nghiệp Hà Nội, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn và nhu cầu thị trường.