Chiều 19-11, Trường iSchool Nha Trang tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam - Sắc màu văn hóa” dành cho học sinh cấp tiểu học.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn áo dài truyền thống của học sinh khối 1. Trong trang phục áo dài rực rỡ sắc màu, mỗi em cầm trên tay lá cờ Tổ quốc do chính mình sáng tạo, gửi gắm tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc qua thông điệp “Em yêu Việt Nam!”.

Tiếp nối chương trình, học sinh khối 2 mang đến hoạt động với chủ đề “Tuổi thơ và trò chơi dân gian”. Các em giới thiệu cách chơi, ý nghĩa của các trò chơi dân gian, đồng thời hướng dẫn các bạn cùng tham gia. Các hoạt động trải nghiệm kết hợp với các bài vè vui nhộn tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Các học sinh khối 1 trình diễn áo dài truyền thống.

Các học sinh khối 2 giới thiệu cách chơi, ý nghĩa của các trò chơi dân gian.

Các học sinh khối 2 trải nghiệm trò chơi dân gian trên sân khấu.

Với chủ đề “Hương vị Việt Nam”, học sinh khối 3 giới thiệu các loại bánh đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam, kết hợp biểu diễn văn nghệ. Học sinh khối 4 hóa thân thành những “hướng dẫn viên nhí”, giới thiệu cảnh đẹp và nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền qua hành trình “Việt Nam trong mắt em” từ Bắc vào Nam.

Khép lại chương trình, học sinh khối 5 mang đến những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa ba miền, từ làn điệu quan họ Bắc Bộ, những điệu hò miền Trung đến các giai điệu dân ca Nam Bộ. Mỗi tiết mục góp phần giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Học sinh khối 4 biểu diễn tiết mục múa Chăm.

Lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng quà cho đại diện các khối.

Ngày hội nhằm tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về đất nước và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện sự tự tin, khả năng giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho đại diện 5 khối lớp, ghi nhận sự chuẩn bị, tinh thần sáng tạo và sự tham gia tích cực của học sinh.