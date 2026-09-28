Từ ngày 28/9, người sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý thông tin số điện thoại đăng ký tài khoản chính chủ. Ảnh minh họa: PV.

Quy định mới về định danh và xác thực điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, tài khoản VNeID có thể bị khóa trong trường hợp liên quan đến số điện thoại.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12, khoản 13 vào sau khoản 11 của Điều 3 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử là đơn vị trực thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp VNeID sẽ tự động bị khóa khi nào?

Theo quy định mới, từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài VNeID khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Quy định này nhằm tăng khả năng xác thực chủ thể sử dụng tài khoản định danh điện tử, trong bối cảnh số điện thoại có thể được chuyển nhượng hoặc thay đổi người đứng tên. Vì vậy, người dân cần kiểm tra tình trạng chính chủ của số thuê bao đang liên kết với tài khoản VNeID để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của người đó bị khóa hoặc được mở khóa. Trường hợp không còn căn cứ khóa, hệ thống có thể tự động mở khóa tài khoản theo quy định.

Đối với trường hợp cần thực hiện thủ tục mở khóa, Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định hệ thống có thể tự động mở khóa khi căn cứ khóa tài khoản không còn. Với trường hợp mở khóa theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận chuyển đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an để xem xét, phê duyệt.

Cơ quan tiếp nhận có 1 ngày làm việc để xem xét, chuyển đề nghị; sau đó, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an có 2 ngày làm việc để xem xét, phê duyệt và thông báo kết quả.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng công bố thủ tục mở khóa tài khoản định danh điện tử thực hiện tại Công an cấp xã. Hồ sơ gồm Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử theo mẫu TK03. Thời hạn giải quyết thủ tục là 3 ngày làm việc và không thu phí, lệ phí.

Như vậy, từ ngày 28/9, người sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý thông tin số điện thoại đăng ký tài khoản. Việc bảo đảm thuê bao chính chủ không chỉ giúp duy trì khả năng sử dụng tài khoản định danh điện tử mà còn góp phần bảo đảm an toàn khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ được tích hợp trên nền tảng số.