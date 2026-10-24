Trường hợp nghỉ hưu năm 2026 được tính bình quân lương đóng BHXH 5 năm cuối

Phản ánh tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà L.T.B.N cho biết, bà ký hợp đồng thử việc giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm từ ngày 1/1/1994. Hợp đồng thể hiện mức lương bậc 2 của giáo viên trung học có trình độ đại học. Trên hệ thống quản lý BHXH, bà có hệ số lương đóng bảo hiểm 1,33 và hệ số phụ cấp khu vực 0,1.

Đến ngày 1/1/1995, bà được tuyển dụng chính thức làm giáo viên của trường, nay là trường cao đẳng. Ngày 1/8/2026, bà được giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ.

gười lao động nghỉ hưu được tính bình quân tiền lương đóng BHXH theo thời điểm bắt đầu tham gia và chế độ tiền lương áp dụng. Ảnh minh hoạ: Phạm Hải.

Bà N. muốn biết trường hợp của mình có được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu theo Luật BHXH năm 2024 hay không.

Trường hợp nào được tính bình quân lương 5 năm cuối?

Trả lời vấn đề này, BHXH Việt Nam dẫn khoản 1 Điều 72 Luật BHXH năm 2024 về cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này, được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo số năm tương ứng với thời điểm bắt đầu tham gia.

Cụ thể, người bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 được tính bình quân tiền lương đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000, thời gian tính bình quân là 6 năm cuối. Người tham gia từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 tính bình quân 8 năm cuối; từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 tính bình quân 10 năm cuối.

Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019, thời gian tính bình quân là 15 năm cuối. Người tham gia từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 tính bình quân 20 năm cuối. Trường hợp bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Trong khi đó, người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Trường hợp có cả thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương Nhà nước quy định và thời gian theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân được tính chung cho các thời gian; riêng thời gian đóng theo chế độ tiền lương Nhà nước được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 72.

Đối với trường hợp của bà N., BHXH Việt Nam cho biết, nếu bà thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này và bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995, thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu được tính theo 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, căn cứ để xác định thời gian tính bình quân không chỉ là thời điểm được tuyển dụng chính thức, mà còn phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH và chế độ tiền lương áp dụng trong toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm.