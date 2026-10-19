Trường hợp doanh thu năm 2026 vượt ngưỡng, hộ kinh doanh có phải đổi phương pháp tính thuế không?

Hỏi:

Tôi là hộ kinh doanh, năm 2026 đang kê khai và nộp thuế theo phương pháp tính thuế trên doanh thu. Quý II/2026, hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 12 tỷ đồng và đã kê khai, nộp thuế theo phương pháp trên doanh thu. Quý III/2026, doanh thu phát sinh trên 29 tỷ đồng; quý IV/2026 dự kiến tiếp tục phát sinh doanh thu.

Trường hợp doanh thu cả năm 2026 của hộ kinh doanh vượt mức quy định thì quý III và quý IV/2026 có tiếp tục được kê khai, nộp thuế theo phương pháp tính thuế trên doanh thu hay phải chuyển sang phương pháp tính thuế theo doanh thu trừ chi phí? Nếu vẫn được áp dụng phương pháp trên doanh thu trong năm 2026 thì căn cứ pháp lý nào quy định việc này và phương pháp tính thuế cho năm 2027 được xác định như thế nào?

Trả lời:

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai hướng dẫn như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, cơ quan thuế hướng dẫn việc áp dụng phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

1. Về phương pháp tính thuế trong năm 2026

Trường hợp hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu, khi doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026 vượt 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế đang áp dụng đến hết năm 2026 theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Do đó, hộ kinh doanh tiếp tục kê khai, nộp thuế đối với quý III và quý IV năm 2026 theo phương pháp áp dụng trong năm 2026; không phải chuyển sang phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế ngay trong năm chỉ vì doanh thu lũy kế vượt 3 tỷ đồng.

2. Về phương pháp tính thuế từ năm 2027

Trường hợp tổng doanh thu thực tế của năm 2026 vượt 3 tỷ đồng, từ năm 2027 hộ kinh doanh phải chuyển sang phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trừ các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định theo quy định pháp luật. Thuế suất áp dụng theo khoản 2 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, tương ứng với mức doanh thu năm thuộc trường hợp quy định.

3. Về thuế giá trị gia tăng và việc kê khai, nộp thuế

Việc thay đổi phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân không đồng nghĩa với việc chuyển phương pháp tính thuế giá trị gia tăng sang phương pháp doanh thu trừ chi phí. Hộ kinh doanh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị hộ kinh doanh chủ động tổng hợp doanh thu thực tế năm 2026; tổ chức ghi chép, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ doanh thu, chi phí và các hồ sơ liên quan để thực hiện kê khai, tính thuế, quyết toán thuế theo đúng quy định.