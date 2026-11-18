Một cán bộ đang công tác tại xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đặt câu hỏi về việc có tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ khi được cử đi học tập tại địa bàn thuận lợi.

Cụ thể, người này là phó bí thư Đảng ủy xã, được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, với thời gian học 10 ngày mỗi tháng. Trong thời gian đi học, cán bộ vẫn thực hiện công việc bình thường tại địa phương.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Người này muốn biết trường hợp của mình có được tiếp tục hưởng các chế độ phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn hay không. Đồng thời, cán bộ cũng đặt câu hỏi về chế độ phụ cấp trong trường hợp được cấp trên cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường chính trị của tỉnh.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 13 Nghị định 76/2019 của Chính phủ, quy định về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Đáng chú ý, khoản 3 Điều 13 quy định những khoảng thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo nghị định này.

Cụ thể, gồm: thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giữ hoặc tạm giam cũng không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp nêu trên.

Với trường hợp cán bộ được cử đi học tập tại địa bàn thuận lợi, việc xác định thời gian có thuộc diện không được tính hưởng phụ cấp hay không cần căn cứ vào quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định 76/2019.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, theo quy định hiện hành, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị người có câu hỏi liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (sở nội vụ) để được xem xét, giải đáp hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.