Trường học vùng biên: Thắp sáng ước mơ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số

Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGỌC CHI

Siết chặt kỷ luật, tiến độ thực hiện

Thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, trực tiếp là Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 298/NQ-CP và Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động ban hành kế hoạch, triển khai đồng bộ các dự án đầu tư cơ sở vật chất trường lớp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án (BQL) trực tiếp ký cam kết về tiến độ xây dựng các trường biên giới. Động thái này khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đảm bảo các công trình trọng điểm phải được triển khai khẩn trương, đúng chất lượng, tuyệt đối không để dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư công cũng như quyền lợi học tập của con em đồng bào các dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc vừa có Văn bản gửi đơn vị chủ đầu tư và các Sở, ngành liên quan về việc nâng cao trách nhiệm quản lý thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2. Theo đó, BQL dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi là đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 dự án xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Được biết, giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng 4 trường tại 4 xã biên giới gồm: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai và đã được đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2026 - 2027. Giai đoạn 2, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai xây dựng 5 trường tại các xã biên giới gồm: Bờ Y, Ia Đal, Ia Tơi, Đăk Plô và Đăk Long, với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.116 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Văn bản yêu cầu Giám đốc BQL dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi ký cam kết tiến độ chi tiết với Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng dự án trước ngày 14/10/2026, đồng thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình tiến độ, chất lượng, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lý. Trường hợp phát hiện vi phạm trong quản lý hợp đồng, chất lượng công trình hoặc chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan và các nội dung có liên quan, phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 14/10, Kiểm toán nhà nước khu vực III phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới. Ảnh: Khánh Linh

Cùng với đó, công tác kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng trường học vùng biên cũng được triển khai nghiêm ngặt. Việc thanh tra, kiểm tra và kiểm toán giúp kịp thời phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, đồng thời phòng ngừa triệt để các hành vi tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, bảo đảm từng đồng vốn đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho giáo dục vùng cao.

Niềm vui nơi biên viễn

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là gốc rễ của công cuộc thoát nghèo bền vững, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với quy mô học sinh và điều kiện thực tế từng địa bàn. Việc quy hoạch, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại các xã biên giới không chỉ giúp giải quyết bài toán thiếu không gian học tập mà còn tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Trước đây, con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã biên giới thường phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiểm trở trên con đường đến trường mỗi mùa mưa lũ, dẫn đến tỷ lệ học sinh bỏ học cao. Khi các ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại, đồng bộ về công năng từng bước hình thành và đưa vào sử dụng, gánh nặng đi lại của các em đã được xóa bỏ hoàn toàn. Các em được chăm lo toàn diện về tri thức, thể chất và kỹ năng sống, từ đó yên tâm bám lớp, bám trường.

Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu mô hình trường nội trú; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. Xây dựng hệ thống trường học liên cấp ở khu vực biên giới có ý nghĩa sâu sắc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - bà Y Ngọc - khẳng định: Đây là chủ trương mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng biên.

Trường học biên giới tạo cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NGỌC CHI

Sự đổi thay từng ngày tại các công trình trường học vùng biên đã thắp lên niềm vui rạng rỡ cho cả thầy và trò nơi đây. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, nhà thầu và sự đồng lòng của nhân dân, các dự án trường học vùng biên giới đang dần về đích đúng hạn. Những ngôi trường mới khang trang không chỉ là biểu tượng của sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn là pháo đài tri thức vững chắc giữ gìn chủ quyền biên cương thiêng liêng của Tổ quốc./.