Trường học TPHCM kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong đổi mới giáo dục

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 9/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Sài Gòn (TPHCM) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Giáo dục cơ sở chuyển biến từ Nghị quyết 71

Báo cáo với Đoàn giám sát, bà Ngô Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, kịp thời cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 16-CTrHĐ/ĐU. UBND phường cũng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục triển khai nhiệm vụ.

Qua triển khai, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác rà soát mạng lưới trường lớp, sắp xếp tổ chức, sửa chữa cơ sở vật chất và kiện toàn đội ngũ được quan tâm.

Các trường chủ động đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng học liệu số. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ sách giáo khoa, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cũng được chú trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Sài Gòn.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường tiếp tục được phát huy. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, nhà trường và phụ huynh từng bước được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Ngô Hải Yến, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn còn hạn chế về diện tích, phòng học, phòng chức năng và điều kiện cơ sở vật chất. Việc cải tạo, nâng cấp gặp khó khăn do quỹ đất hạn chế, kiến trúc cũ và đặc thù pháp lý của một số địa điểm.

Cơ cấu đội ngũ giáo viên ở một số trường chưa cân đối giữa các môn học; tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên chuyên trách vẫn còn, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục.

Lý giải những khó khăn trên, đại diện UBND phường cho biết, địa bàn có mật độ dân cư cao, quỹ đất dành cho giáo dục hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực ngày càng lớn. Một số công trình trường học được xây dựng từ lâu, không còn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục hiện nay.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, bố trí giáo viên ở một số bộ môn mang tính đặc thù còn gặp khó khăn.

Tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn nhà trường

Tại buổi làm việc, liên quan đến các môn học tích hợp, bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nhận định, phụ huynh và học sinh còn nhiều băn khoăn về môn Khoa học tự nhiên.

Nếu ở lớp 6, 7, một giáo viên có thể tự tin đảm nhiệm cả ba phân môn thì đến lớp 8, 9, việc giảng dạy chuyên sâu cả ba mạch kiến thức trở thành thách thức đối với giáo viên.

Bà Trần Thị Hồng Thủy báo cáo tại buổi làm việc.

Tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, do chưa có giáo viên được đào tạo chuyên môn về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nên nhà trường phải phân công giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm. Về lâu dài, trường kiến nghị các cơ sở đào tạo sư phạm mở thêm chuyên ngành về lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức hoạt động dạy học.

Còn bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của trường là diện tích đất hạn chế. Bên cạnh đó, trong nhiều năm liền, trường gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên một số môn đặc thù như tiếng Nhật, Công nghệ và Tổng phụ trách Đội.

Bà Trần Thúy An báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa hiện hành, bà An đề xuất cần tích hợp nhuần nhuyễn hơn các mạch kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học trong môn Khoa học tự nhiên. Theo bà An, việc các mạch kiến thức còn tương đối riêng lẻ khiến học sinh dễ quên kiến thức đã học khi chuyển sang mạch nội dung khác.

Nhà trường cũng mong muốn chương trình bảo đảm tính liên thông trong tổ chức môn học giữa các cấp học; đa dạng mức độ yêu cầu của bài tập; tăng cường học liệu số trực quan, sinh động và cập nhật nội dung mới phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển.

Đề cập đến áp lực công việc của giáo viên trong quá trình chuyển đổi số, bà Trần Thúy An cho rằng, chuyển đổi số được kỳ vọng giúp giảm khối lượng công việc nhưng thực tế chưa đạt được như mong muốn.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường Sài Gòn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Ông Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc là cơ sở để Đoàn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sát hơn tình hình triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục tại địa phương. Đối với những khó khăn, vướng mắc được nêu, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp để nghiên cứu trong quá trình xây dựng báo cáo, đồng thời xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền có hướng giải quyết phù hợp.