Trường học TPHCM đẩy mạnh tư vấn chọn trường, chọn ngành cho học sinh từ lớp 9

Học sinh Trường TH&THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình, TPHCM) trong hoạt động hướng nghiệp năm 2026. Ảnh: NTCC

Nhiều trường THCS lên phương án hướng nghiệp cho học sinh lớp 8, 9

Tại Trường TH&THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình, TPHCM), công tác tư vấn chọn trường THPT gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 được nhà trường chủ động triển khai từ sớm. Bên cạnh phối hợp với các trường THPT trên địa bàn và khu vực lân cận như THPT Hiệp Bình, THPT Trần Văn Giàu, THPT Thủ Đức, trường còn kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM, giúp học sinh có thêm thông tin về các ngành nghề và lộ trình học tập sau THCS.

Ông Lê Quang Vui, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Ngô Chí Quốc, cho biết hằng năm, nhà trường đẩy mạnh phối hợp với các trường THPT và cao đẳng nhằm cung cấp thông tin sớm cho học sinh, giúp các em có cơ sở cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng lớp 10. Theo đó, học sinh được tìm hiểu về các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập và phương án tổ chức dạy học ở bậc THPT. Bên cạnh hoạt động tư vấn, các em còn có cơ hội đến tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại các trường để hình dung rõ hơn về môi trường học tập và những lựa chọn phù hợp với bản thân.

Học sinh Trường TH&THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình, TPHCM) trong hoạt động hướng nghiệp năm 2026. Ảnh: NTCC

“Khi được tìm hiểu về các trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ hợp môn và chương trình học mà từng trường tổ chức, học sinh lớp 9 sẽ có thêm cơ sở để tự đánh giá năng lực, sở thích và điều kiện của bản thân. Từ đó, các em cùng gia đình có thể cân nhắc, lựa chọn trường học phù hợp, đồng thời chủ động tìm hiểu nhiều lộ trình học tập sau THCS, thay vì chỉ tập trung vào một phương án duy nhất”, ông Lê Quang Vui chia sẻ.

Không chỉ học sinh lớp 9, những năm trước, Trường TH&THCS Ngô Chí Quốc còn phối hợp đưa học sinh khối 8 đến học thực hành nghề miễn phí tại Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM. Trong 6 tuần, tương đương 24 tiết học, các em được trải nghiệm những lĩnh vực như pha chế thức uống, chăm sóc sắc đẹp, đồ họa vi tính và thiết kế thời trang.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp từ sớm, khám phá sở thích và hình dung rõ hơn về những hướng đi có thể lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Tương tự, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM), hoạt động hướng nghiệp cũng được chú trọng thông qua các chuyên đề tìm hiểu nghề nghiệp, khám phá đặc điểm bản thân. Nhà trường đồng thời phối hợp với các trường THPT để học sinh lớp 9 trải nghiệm không gian học tập, tìm hiểu cơ sở vật chất và các tổ hợp môn được tổ chức tại từng trường.

Bà Lưu Thị Hà Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết trong năm học này, nhà trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn tổ hợp môn cho học sinh. Điều này xuất phát từ thực tế mỗi trường THPT có cách tổ chức các tổ hợp môn và thế mạnh dạy học riêng, đòi hỏi học sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh THPT học các môn bắt buộc và lựa chọn 4 môn trong danh mục môn học lựa chọn theo chương trình hiện hành. Các trường xây dựng phương án tổ chức dạy học căn cứ vào nguyện vọng học sinh và điều kiện thực tế.

“Những năm trước, chúng tôi phối hợp với các trường THPT và tham gia các chương trình tư vấn chọn trường để học sinh, phụ huynh có cái nhìn rõ nét hơn, từ đó sớm có lựa chọn phù hợp”, bà Phương cho biết.

Trường THPT chủ động đưa thông tin đến học sinh lớp 9

Ở chiều ngược lại, nhiều trường THPT tại TPHCM cũng chủ động kết nối với các trường THCS, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu môi trường học tập trước kỳ tuyển sinh lớp 10.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, hoạt động tư vấn và giới thiệu trường đến học sinh lớp 9 được duy trì nhiều năm qua. Hằng năm, trường tổ chức ngày hội tư vấn “Miki Tour”, gửi thư mời đến nhiều trường THCS trên địa bàn TPHCM để học sinh và phụ huynh đến tham quan cơ sở vật chất, trải nghiệm các hoạt động học tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đang tư vấn cho học sinh lớp 9 đến từ nhiều trường THCS tại TPHCM trong Ngày hội Miki Tour 2026. Ảnh: NTCC

Trong khuôn khổ ngày hội, ban giám hiệu và giáo viên trực tiếp tư vấn về các hoạt động giáo dục, tổ hợp môn, truyền thống và định hướng giáo dục của nhà trường. Học sinh được tham quan phòng truyền thống, thư viện, phòng thí nghiệm, trải nghiệm học thử và tìm hiểu các câu lạc bộ.

Những hoạt động này giúp học sinh có cái nhìn trực quan hơn về môi trường THPT, thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua tài liệu tuyển sinh. Qua đó, các em có thể đối chiếu điều kiện học tập, sở thích và định hướng của bản thân với chương trình giáo dục của từng trường.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, sự kết nối giữa trường THCS và THPT ngày càng chặt chẽ. Những năm trước, nhiều trường THCS đã chủ động mời lãnh đạo trường đến chia sẻ về phương pháp học tập ở bậc THPT, các tổ hợp môn và định hướng đăng ký nguyện vọng lớp 10.

“Việc tạo cơ hội để học sinh tiếp cận trực tiếp với trường THPT không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường học tập mà còn góp phần giúp phụ huynh có thêm thông tin để đồng hành cùng con trong quá trình lựa chọn trường. Năm nay, nhà trường tiếp tục kết hợp tổ chức ngày hội tại trường với tư vấn trực tiếp cho học sinh lớp 9 để đưa trường học đến gần với các em hơn”, bà Hồng Chương cho biết.

Năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT cần thành lập tổ tư vấn, phối hợp với trường THCS để cung cấp thông tin và hỗ trợ học sinh lớp 9 trong quá trình lựa chọn trường, đăng ký nguyện vọng. Các trường phải thông tin đầy đủ cho học sinh, phụ huynh về môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, đồng thời công khai phương án tổ chức dạy học môn lựa chọn và quy định chuyển đổi môn học trên trang thông tin điện tử của đơn vị.