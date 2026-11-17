Hội diễn văn nghệ “Melodies of Gratitude - Giai điệu tri ân” tại Trường Tiểu học Quang Trung.

* Trường Tiểu học Quang Trung (phường Tam Thắng) tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2026 với chủ đề “Melodies of Gratitude - Giai điệu tri ân”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh biểu diễn.

Tham gia hội diễn có các tiết mục văn nghệ do học sinh từ khối 1 đến khối 5 biểu diễn, với nhiều thể loại phong phú, đa dạng như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, nhảy hiện đại, aerobic, hát múa kết hợp, nhạc kịch… Các tiết mục tập trung ca ngợi tình thầy trò, mái trường, tình bạn, tuổi học trò, quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu từ nội dung, ý tưởng dàn dựng đến trang phục, các tiết mục đã mang đến hội diễn những màn trình diễn đặc sắc, sinh động, giàu cảm xúc và đậm sắc màu nghệ thuật.

Thầy cô xuất hiện trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Chương trình ấn tượng hơn khi có sự xuất hiện của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tạo nên không khí gần gũi, vui tươi và đầy màu sắc văn hóa.

Hội diễn văn nghệ năm 2026 nhằm giáo dục học sinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, bồi đắp lòng biết ơn, tình cảm kính yêu đối với thầy cô giáo. Đồng thời tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, để các em phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo và tinh thần đoàn kết…

* Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng) tổ chức chương trình trải nghiệm văn học với chủ đề “Hồn Việt trong thơ ca - Âm vang di sản”.

Chương trình trải nghiệm văn học với chủ đề “Hồn Việt trong thơ ca - Âm vang di sản”.

Chương trình mở ra hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa của các vùng miền đất nước, bắt đầu từ phiên chợ Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm, nơi những bức tranh Đông Hồ, nghề nhuộm vải và nếp sinh hoạt xưa được tái hiện sinh động.

Từ không gian văn hóa ấy, các em học sinh được thưởng thức những làn điệu quan họ Bắc Ninh đằm thắm, câu hát xẩm mộc mạc và lời Then tha thiết của đồng bào miền núi phía Bắc. Hành trình tiếp nối với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và khép lại trong tiếng cồng chiêng hòa cùng những điệu múa mang âm hưởng đại ngàn.

Chương trình còn là câu chuyện về hành trình gìn giữ di sản.

Với sự tham gia biểu diễn và giao lưu của Câu lạc bộ Đồ Rê Mí và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Đất Đỏ, chương trình mang đến cho học sinh cơ hội thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và lắng nghe những câu chuyện về hành trình gìn giữ di sản.

*Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng (phường Tam Long) khai mạc Hội thi Thể dục thể thao cấp trường năm học 2026 - 2027 cho hơn 2.000 học sinh đại diện cho 50 chi đội trong toàn trường.

Hội thao diễn ra trong không khí sôi nổi.

Hội thi có sự tham gia tranh tài của các em học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9, với các môn thi đấu gồm: kéo co nam, nữ, điền kinh, cờ vua, đá cầu, đá cầu đôi nam và cầu lông. Ngoài ra các em học sinh còn tham gia các hoạt động thú vị khác như: thiết kế thiệp, văn nghệ, viết bài cho tập san, cắm hoa, thi đua hoa điểm 10 các khối, tiết học tốt…

*Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (đặc khu Côn Đảo) tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc hát nhớ ơn thầy cô”.

Màn độc tấu sáo đặc sắc do thầy cô cùng các em học sinh biểu diễn.

Chương trình gồm 16 tiết mục văn nghệ đặc sắc với các thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, độc tấu sáo, nhảy hiện đại… Các tiết mục do chính các thầy cô giáo cùng các em học sinh dàn dựng, tập luyện và biểu diễn, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nhiệt tình, sáng tạo và niềm say mê nghệ thuật.

Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng.

Với những giai điệu trong trẻo, lời ca giàu cảm xúc cùng các điệu múa, phần trình diễn sôi động, chương trình đã mang đến không khí vui tươi, hào hứng. Mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn nghệ sinh động, thể hiện tình cảm hồn nhiên, chân thành của tuổi học trò dành cho thầy cô giáo.