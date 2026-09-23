Trường học tại TPHCM đưa 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' vào giáo dục học sinh

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Phú Thọ tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Ngày 23/9, Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” hướng đến đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung gần gũi trong các hoạt động giáo dục.

Không gian được thiết kế với ba khu vực chính. Khu vực Bến Nhà Rồng tái hiện dấu mốc lịch sử khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911; Khu vực Quê Bác giới thiệu về làng Sen, tuổi thơ và gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một điểm nhấn của không gian là những quyển sách về Bác được đặt trên các ống tre thủ công, gửi gắm thông điệp về giữ gìn truyền thống, mở rộng tri thức và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà Bác để lại.

Khu vực Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới thể hiện việc vận dụng, thực hành những giá trị học tập từ Bác trong cuộc sống hôm nay, hướng đến đưa việc học Bác từ “biết” đến “hiểu”, từ “hiểu” đến “làm”, bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Liêu Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thọ cho biết, thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 22/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần tạo nền tảng tinh thần, động lực phát triển và nét đặc trưng của địa phương.

Các nội dung tại không gian cũng được số hóa bằng mã QR, giúp người xem dễ dàng tiếp cận những câu chuyện, hình ảnh và tư liệu về Bác.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường cần gắn việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với xây dựng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, tinh thần phụng sự Nhân dân và ý thức thượng tôn pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xác định từng khu phố, khu dân cư là địa bàn quan trọng để lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Bà Liêu Thị Liên phát biểu tại buổi lễ.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức thực hiện. Kết quả xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được đưa vào đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Đảng ủy phường tăng cường kiểm tra, giám sát, biểu dương những cách làm sáng tạo, hiệu quả và chấn chỉnh các trường hợp triển khai còn mang tính hình thức”, bà Liên nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ cho biết, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của trường hướng đến giúp học sinh hiểu hơn về hình ảnh, tư tưởng và những giá trị tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Người được lồng ghép vào các bài giảng, hoạt động giáo dục.

Theo bà Hương, nhà trường xác định việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không dừng ở hoàn thành một mô hình mà hướng đến phát huy giá trị trong các hoạt động giáo dục. Việc tích hợp mã QR, tư liệu số hóa giúp hoạt động tìm hiểu, học tập và làm theo Bác trở nên sinh động, gần gũi, phù hợp với môi trường giáo dục số.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương phát biểu tại buổi lễ.

“Kết quả xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không nằm ở số lượng hay hình thức mà ở sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, đạo đức và lối sống của cán bộ, giáo viên, học sinh”, bà Hương nhấn mạnh.