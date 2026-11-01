Trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên không giao bài tập về nhà quá khó

Học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ ngoại khoá.

Thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2026-2027, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Bình Chánh đã xây dựng nhiều giải pháp, triển khai đồng bộ cùng các quy định quản lý hoạt động dạy thêm.

Ông Lưu Bá Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh thông tin, trong năm học nhà trường đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp. Đặc biệt giáo viên không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo để học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường.

Bên cạnh đó, trường tạo điều kiện để giáo viên tăng cường việc giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh. Thực hiện công tác phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng cho học sinh giỏi không thu học phí.

Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh tổ chức học tập trên hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System), sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.

"Trường yêu cầu mỗi thầy cô nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong giờ chính khóa. Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm. Đối với giáo viên có tham gia dạy thêm tại các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được cấp phép, phải báo cáo cho hiệu trưởng", ông Lưu Bá Linh nhấn mạnh.

Quản lý quy định về dạy thêm, học thêm, 100% cán bộ quản lý, giáo viên Trường Tiểu học Long Liên, xã Long Điền thực hiện ký cam kết không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

Bà Trần Thị Hiệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Liên chia sẻ năm học này trường đã thành lập Ban Kiểm tra nội bộ kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra. chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Trong đó quán triệt yêu cầu giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường dưới bất kì hình thức nào. Không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm. Không giao bài tập về nhà cho học sinh.

"Bên cạnh siết quy định về dạy thêm đến đội ngũ, để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, nhà trường tăng cường công tác phụ đạo miễn phí cho học sinh tiếp thu kiến thức chậm tại lớp. Tăng cường dự giờ giáo viên, tổ chức hiệu quả các câu lạc bộ trong nhà trường để bồi dưỡng năng khiếu cho các em học sinh", bà Trần Thị Hiệp cho hay.

Tương tự, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh đã triển khai cho giáo viên thực hiện ký cam kết tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, không tham gia dạy thêm văn hóa dưới bất kỳ hình thức nào đối với học sinh tiểu học, kể cả dạy trực tiếp tại nhà, tại các cơ sở ngoài nhà trường, hoặc dạy trực tuyến. Cam kết không gợi ý, không ép buộc, vận động học sinh, phụ huynh tham gia học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phan Văn Trị cho biết, giáo viên phải cam kết thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, dạy đủ nội dung, đúng phân phối chương trình chính khóa trên lớp, tận tâm hỗ trợ học sinh còn hạn chế trong giờ học chính khóa, không cắt xén chương trình.

Trường hợp có tham gia hoạt động ngoài giờ chính khóa như bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống phải được sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường.

"Nhà trường yêu cầu giáo viên tuyệt đối không cắt giảm nội dung chương trình dạy học chính khóa để đưa vào dạy thêm, không dạy trước chương trình so với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Giáo viên đang giảng dạy tại trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy chính khóa. Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Hoạt động, dạy thêm ngoài nhà trường, phải bảo đảm đúng thời giờ, thời lượng quy định, không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc, chất lượng giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn được phân công tại nhà trường", ông Lê Hồng Thái thông tin thêm.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở, phường Linh Xuân cũng đã phát đi thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường năm học 2026-2027 về việc: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nở là trường tiểu học công lập, nên không tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, hoặc dạy phụ đạo miễn phí tại trường cho học sinh có điểm của các kỳ kiểm tra định kỳ liền kề chưa đạt.

Song song đó, nhà trường yêu cầu giáo viên đang dạy học tại trường nếu có tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức và thời gian tham gia dạy thêm.

Trong đó, giáo viên không dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của trường. Việc dạy thêm chỉ được tổ chức khi học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm, được phụ huynh đồng ý. Giáo viên không dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

Nhằm ngăn chặn tiêu cực từ dạy thêm, học thêm; bảo đảm quyền và lợi ích của người học, người dạy, Trường THPT Hà Huy Tập (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thành lập Ban quản lý dạy thêm trong đó Hiệu trưởng là trưởng ban, có nhiệm vụ xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm.

Tiếp nhận báo cáo của giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Phối hợp kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên. Đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm cá nhân thực hiện sai quy định về dạy thêm, học thêm làm ảnh hưởng đến người học và uy tín, danh dự của tập thể nhà trường.