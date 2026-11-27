Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ giảng dạy.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố nhấn mạnh, kết quả đánh giá quý IV là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026 nhưng không thay thế việc kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong cả năm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, việc đánh giá quý IV căn cứ 6 yếu tố: Danh mục nhiệm vụ, chỉ tiêu và sản phẩm đã được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; tiến độ, chất lượng, hiệu quả và sản phẩm cụ thể của từng nhiệm vụ; kết quả phê duyệt nhiệm vụ, kết quả đánh giá nhiệm vụ của cấp dưới và dữ liệu trên Hệ thống KPI; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được cấp có thẩm quyền giao; ý kiến nhận xét của người trực tiếp quản lý, phân công, giao nhiệm vụ và các chủ thể có liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố lưu ý, nhiệm vụ chưa được người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá trên Hệ thống KPI thì chưa đủ căn cứ để ghi nhận kết quả hoàn thành. Người trực tiếp quản lý, phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, khách quan của việc nhận xét, đánh giá nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, kết quả đánh giá, xếp loại hằng quý là một trong những căn cứ để xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng cuối năm, bảo đảm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong cả năm, không cộng bình quân hoặc quy đổi cơ học kết quả các quý.

Việc đánh giá quý IV và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026 được tổ chức thực hiện song song, bảo đảm đồng bộ về đối tượng, thẩm quyền, dữ liệu, tiến độ và kết quả; hạn chế phát sinh thêm cuộc họp, hồ sơ trùng lặp.

Năm học 2026-2027, lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh đưa đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục lên hệ thống đánh giá chung theo KPI về chỉ số đánh giá hiệu suất công việc.

KPI được xác định là công cụ để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá đội ngũ, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng kiểm chứng kết quả, là cơ sở để chi trả thu nhập tăng thêm hàng quý cho đội ngũ.

Những năm học trước, công cụ đánh giá được trao quyền riêng cho mỗi nhà trường, từ đó đã gây không ít "so bì" giữa giáo viên trong cùng một trường, giữa trường này với trường kia, thậm chí là phản ánh, khiếu nại.