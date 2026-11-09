Trường học sôi nổi hưởng ứng phổ biến, giáo dục pháp luật

Chương trình tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống ma túy học đường tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (đặc khu Côn Đảo).

Tại đặc khu Côn Đảo, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc tập trung tuyên truyền về nhận diện và phòng, chống ma túy học đường.

Cán bộ Công an đặc khu đã thông tin cơ bản về các loại ma túy; cảnh báo thủ đoạn ngụy trang ma túy dưới hình thức các sản phẩm có mẫu mã, bao bì bắt mắt như bánh kẹo, nước uống và thực phẩm.

Chương trình giúp các em nhận thức được tác hại của ma túy và cách phòng tránh.

Tại Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu, Công an đặc khu Côn Đảo tập trung tuyên truyền cho các em học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Học sinh được hướng dẫn nhận diện những hình thức bạo lực học đường phổ biến như bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần và bạo lực trên không gian mạng; nhận biết các nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và những tình huống có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh. Các em được khuyến khích chủ động lên tiếng, chia sẻ với gia đình, thầy cô, bạn bè và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Chương trình tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Lê Hồng Phong.

Tại Trường THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm), phiên tòa giả định với chủ đề phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm trên không gian mạng là cách làm sinh động để tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh.

Phiên tòa giả định tại THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Thông qua 12 phân cảnh được xây dựng theo tình huống giả định, chương trình tái hiện quá trình phát sinh mâu thuẫn giữa học sinh từ những tương tác trên mạng xã hội, dẫn đến xô xát tại khu vực cổng trường và hành vi quay, đăng tải clip lên TikTok nhằm công kích người khác.

Bên cạnh tuyên truyền quy định pháp luật, hoạt động còn hướng đến xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng; giúp học sinh nhận diện những hành vi có thể dẫn đến vi phạm pháp luật như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, phát tán thông tin sai sự thật, quay và chia sẻ hình ảnh người khác khi chưa được phép.

Ngay sau chương trình, học sinh còn được tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi trắc nghiệm pháp luật. Nhà trường còn gửi đến học sinh thông điệp “3 giây lắng lại”: Dừng lại - Hít thở sâu - Chia sẻ trực tiếp khi gặp phải những thông tin, bình luận hoặc tình huống gây bức xúc trên mạng xã hội. Đây là cách giúp các em kiểm soát cảm xúc, lựa chọn phương thức giải quyết tích cực hơn.

Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Xuân Sơn) tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cả hai cơ sở của trường.

Các em học sinh THCS Lý Thường Kiệt được phổ biến chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại chương trình, Công an xã Xuân Sơn tuyên truyền hai chuyên đề trọng tâm: Phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em. Với những nội dung gần gũi, thiết thực, các em học sinh được cung cấp thêm kiến thức để nhận diện những hành vi bạo lực, xâm hại; hiểu rõ hậu quả và trách nhiệm của mỗi cá nhân; đồng thời biết cách phòng tránh, bảo vệ bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và những người có trách nhiệm khi gặp tình huống không an toàn.

Hoạt động tuyên truyền tại lớp học.

Ngoài tuyên truyền tập trung ở sân trường, nhà trường tiếp tục triển khai nội dung giáo dục pháp luật đến từng lớp học học.

Nhà trường mang đến giờ ra chơi những câu hỏi kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường.

Đặc biệt, trong “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo - Không sử dụng điện thoại”, nhà trường tiếp tục mang đến cho học sinh thi các câu hỏi kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường.

Cùng ngày, Trường THCS Trần Phú (phường Tam Thắng) phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em” nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh.

Các em học sinh được tuyên truyền chuyên đề “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em”.

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Tam Thắng đã phổ biến những kiến thức pháp luật thiết thực, giúp học sinh nhận diện các hành vi bạo lực học đường, những nguy cơ và dấu hiệu xâm hại trẻ em. Báo cáo viên còn hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân, ứng xử an toàn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, cơ quan chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Sau buổi tuyên truyền, học sinh các lớp thực hiện viết bài thu hoạch nhằm củng cố kiến thức, bày tỏ suy nghĩ và đề xuất những hành động thiết thực nhằm bảo vệ bản thân, phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.