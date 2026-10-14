'Trường học số' mở hướng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng dạy học

Mô hình “Trường học số” gồm 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm Quản lý số, Dạy học số, Học sinh số và Đội viên số.

Ngày 14/10, Trường THCS Phan Đình Phùng (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) ra mắt mô hình điểm “Trường học số”.

Tham dự có ông Hồ Sỹ Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nam Đông Hà; ông Lê Vĩnh Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị -xã hội, trường học, Ban đại diện cha mẹ học sinh và đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai tại phường Nam Đông Hà.

Mô hình được triển khai trong bối cảnh Trường THCS Phan Đình Phùng vừa hợp nhất, với quy mô 55 lớp, 2.495 học sinh.

Việc ứng dụng công nghệ số được xác định là giải pháp góp phần đổi mới phương thức quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nhà trường.

Mô hình “Trường học số” gồm 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm Quản lý số, Dạy học số, Học sinh số và Đội viên số.

Nghi thức ra mắt mô hình Trường học số.

Trong đó, Quản lý số tập trung ứng dụng công nghệ vào công tác điều hành, xử lý công việc, kết nối thông tin và theo dõi các hoạt động giáo dục. Việc số hóa hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ và các hoạt động được tổ chức khoa học.

Dạy học số đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng và học liệu số vào giảng dạy, góp phần tăng cường tương tác, khơi gợi hứng thú học tập, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh.

Với nội dung Học sinh số, nhà trường hướng đến hình thành năng lực sử dụng công nghệ, khai thác thông tin có chọn lọc, học tập chủ động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và bảo đảm an toàn trong môi trường mạng.

Ở nội dung Đội viên số, công nghệ được ứng dụng vào các phong trào, hoạt động Đội và giáo dục kỹ năng, góp phần tăng cường kết nối, lan tỏa những việc làm tích cực, xây dựng thói quen sử dụng công nghệ an toàn, văn minh và sáng tạo.

Ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng chia sẻ về mô hình.

Chia sẻ về mô hình, ông Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết, nhà trường xây dựng mô hình dựa trên 4 trụ cột cốt lõi gồm quản trị số, dạy học số, học sinh số và đội viên số.

Đến nay, nhà trường đã cơ bản chuyển đổi số các hoạt động hành chính theo hướng hạn chế văn bản bằng giấy, từ hồ sơ học sinh, cán bộ, giáo viên, học bạ số đến hệ thống chữ ký số đều được số hoá.

Theo ông Lê Vĩnh Hiệp, sau khi sáp nhập, quy mô trường được mở rộng với điểm chính và phân hiệu, đặt ra yêu cầu đồng bộ dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý. Việc số hóa giúp các khâu quản lý được thực hiện khoa học, thống nhất và theo kế hoạch.

“Việc số hóa nhằm tạo bước đột phá trong quản trị và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, từ giáo dục đại trà đến bồi dưỡng mũi nhọn”, ông Lê Vĩnh Hiệp chia sẻ.

Ký cam kết triển khai mô hình.

Việc ra mắt mô hình “Trường học số” đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình chuyển đổi số của Trường THCS Phan Đình Phùng. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ vào quản lý, dạy học và rèn luyện, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hiệu quả, an toàn, lấy học sinh làm trung tâm và chất lượng giáo dục làm thước đo.