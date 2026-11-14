Trường học số đầu tiên ở Đồng Nai khiến học sinh, giáo viên đều thích thú

Học sinh thích thú Trường học số

Trường Tiểu học Hòa Bình (phường Long Khánh, TP Đồng Nai) là cơ sở giáo dục đầu tiên cấp tiểu học được lựa chọn thí điểm Trường học số giúp thay đổi cách quản lý, giảng dạy và học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình điểm danh bằng khuôn mặt. Ảnh: Hoàng Anh

Thay vì giáo viên phải gọi tên từng học sinh để điểm danh, các em chỉ cần đi qua hệ thống camera nhận diện khuôn mặt. Thông tin được ghi nhận tự động, cập nhật trên hệ thống và gửi đến điện thoại phụ huynh thông qua ứng dụng kết nối.

Bên cạnh đó, thẻ điện tử của học sinh còn được tích hợp nhiều tiện ích như sử dụng thư viện, tra cứu tài liệu học tập, mượn sách giáo khoa điện tử có bản quyền và liên lạc với gia đình qua các điểm gọi điện miễn phí.

Học sinh liên lạc với bố mẹ tại điểm gọi điện miễn phí ở trường. Ảnh: Hoàng Anh

Lê Ngọc Trà My, học sinh lớp 5 cho biết, năm nay trường có mô hình mới, em được tiếp cận nhiều tiện ích công nghệ phục vụ học tập.

Theo Trà My, chỉ với chiếc thẻ học sinh thông minh, em có thể thực hiện điểm danh, tìm kiếm tài liệu và đọc sách tại thư viện mà không mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, điều khiến em thích nhất là điểm gọi điện miễn phí. “Có lần quên sách vở, em gọi điện cho mẹ nhờ mang đến trường. Em thấy rất thuận tiện vì không cần phải mượn điện thoại của thầy cô”, học sinh Trà My chia sẻ.

Bên cạnh những tiện ích dành cho học sinh, mô hình Trường học số còn tạo ra thay đổi trong công tác điều hành, quản lý tại Trường Tiểu học Hòa Bình.

Cô Na hướng dẫn học sinh làm bài tập trên máy tính bảng. Ảnh: Hoàng Anh

Cô Nguyễn Phan Uyên Na, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ giúp bài giảng trở nên trực quan, sinh động, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động tương tác và đánh giá trên hệ thống, giáo viên có thể nắm bắt mức độ tiếp thu của từng học sinh ngay sau tiết học.

“Việc ứng dụng công nghệ không thay thế vai trò của giáo viên mà trở thành công cụ hỗ trợ, giúp đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả tương tác với học sinh”, cô Na chia sẻ.

Từ quản lý bằng sổ sách sang quản trị bằng dữ liệu số

Thông qua nền tảng công nghệ tích hợp, các hoạt động quản lý hồ sơ học sinh, giảng dạy, kế toán và kết nối với phụ huynh từng bước được thực hiện trên môi trường số.

Ban Giám hiệu có thể theo dõi hoạt động chuyên môn, tiến độ giảng dạy và các thông tin liên quan trên cùng một hệ thống. Giáo viên cũng thuận tiện tra cứu học liệu, xây dựng bài giảng, thiết kế bài kiểm tra, giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ, sổ sách.

Học sinh tương tác trực tiếp trên màn hình thông minh tại lớp học. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Đình Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường nhờ khả năng đồng bộ và kết nối dữ liệu.

Trước đây, công tác quản lý chủ yếu dựa vào hồ sơ, sổ sách, phân công nhiệm vụ và xử lý các thủ tục hành chính. Khi ứng dụng công nghệ, nhà trường từng bước chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu số.

Thông qua hệ thống, lãnh đạo nhà trường có thể theo dõi, quan sát, đánh giá hoạt động chuyên môn, từ đó kịp thời phát hiện những hạn chế để điều chỉnh, góp ý và hỗ trợ giáo viên.

“Đặc biệt, sự kết nối đồng bộ giữa cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh trên nền tảng Trường học số giúp thông tin được chia sẻ thông suốt, nâng cao tính chủ động, minh bạch và hiệu quả trong điều hành hoạt động giáo dục”, ông Hải chia sẻ.

Học sinh trải nghiệm các tiện ích công nghệ trong mô hình Trường học số. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, năm học 2026-2027, thành phố thí điểm mô hình Trường học số đầu tiên tại Trường Tiểu học Hòa Bình, bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Mô hình tích hợp đồng bộ hạ tầng công nghệ, phần mềm quản lý và nền tảng dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giảm áp lực hành chính cho giáo viên, đồng thời xây dựng môi trường học tập hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm.