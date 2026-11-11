Trường học sắp xếp lại giờ học trước ngày áp dụng Thông tư 85

Tính lại giờ tan học từ nhu cầu phụ huynh

Từ ngày 2/11, Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng) bố trí 4 tiết học vào buổi sáng và 2 tiết vào buổi chiều. Theo thời khóa biểu mới, học sinh không đăng ký hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học có thể ra về lúc 15 giờ. Sau một tuần, một số phụ huynh phản ánh khó thu xếp công việc để đón con sớm. Giáo viên chủ nhiệm đã tổng hợp danh sách học sinh cần ở lại sau 15 giờ để nhà trường xem xét phương án bố trí.

Phụ huynh và học sinh cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống.

Giờ đón con cũng là vấn đề phụ huynh phải cân nhắc khi chọn phương án bán trú. Tại Trường Tiểu học Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), phiếu lấy ý kiến đưa ra ba lựa chọn. Phụ huynh có thể chọn cho con dừng cả hoạt động liên kết có thu phí và bán trú, dừng hoạt động có thu phí nhưng vẫn ăn bán trú, hoặc tiếp tục các chương trình đã đăng ký tự nguyện từ đầu năm học 2026 - 2027. Nếu chọn tiếp tục, phụ huynh có thể ghi rõ từng hoạt động muốn dừng.

Tại Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Bà Điểm), nhà trường gửi phiếu đăng ký tự nguyện và đề nghị phụ huynh phản hồi trước ngày 10/11. Việc lấy ý kiến được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh để trường xây dựng kế hoạch phù hợp với nguyện vọng của học sinh và điều kiện tổ chức.

Ở bậc THCS, phiếu khảo sát của một số trường nêu rõ nội dung, số tiết hoặc mức thu dự kiến để phụ huynh cân nhắc. Cụ thể, Trường THCS Đông Thạnh (xã Đông Thạnh) lấy ý kiến về bốn hoạt động dự kiến tổ chức từ ngày 15/11. Mức thu dự kiến mỗi tháng là 220.000 đồng đối với tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, 160.000 đồng đối với tin học theo chuẩn quốc tế, 80.000 đồng đối với kỹ năng sống và 100.000 đồng đối với STEM nâng cao. Trường sẽ tổng hợp nhu cầu đăng ký trước khi sắp xếp thời khóa biểu.

Trong khi đó, Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây) lấy ý kiến phụ huynh về phương án dành 5 tiết cho các hoạt động theo nhu cầu của học sinh lớp 9, ngoài 30 tiết chính khóa và hoạt động giáo dục. Trong đó, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài có 2 tiết. Kỹ năng sống, tiếng Anh tăng cường và thể thao tự chọn mỗi hoạt động có một tiết. Phương án này chưa bố trí tin học và STEM. Riêng tiếng Anh tăng cường có mức thu dự kiến 50.000 đồng/tháng.

Khi đưa 5 tiết này vào thời khóa biểu, Trường THCS Đống Đa còn phải tính xem học sinh không đăng ký sẽ ra về lúc nào. Nếu giờ ra về sớm hơn giờ cha mẹ có thể đến đón, như một số gia đình ở Trường THCS Chánh Hưng đã gặp phải, nhà trường cần bố trí chỗ sinh hoạt và người phụ trách trong thời gian các em ở lại.

Xếp lịch tự nguyện, bảo đảm quyền lợi học sinh

Để xếp giờ học và tính các khoản thu, trước hết các trường phải xác định từng chương trình thuộc nhóm hoạt động nào. Công văn số 11886/SGDĐT-GDPT ngày 4/11, do ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh ký, hướng dẫn các trường phổ thông công lập phân định hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu và dạy thêm, học thêm dựa trên mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách tổ chức. Cùng là tiếng Anh, hoạt động tạo môi trường giao tiếp có thể thuộc nhóm giáo dục tăng cường, còn chương trình ngoại ngữ chuyên sâu theo chuẩn quốc tế có thể tổ chức theo nhu cầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) tìm hiểu về văn hóa đọc.

Với hoạt động giáo dục tăng cường, học sinh có thêm thời gian thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức đã học. Tùy điều kiện, trường có thể tổ chức các hoạt động về kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên mạng, kỹ năng số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo và STEM/STEAM cơ bản. Trường bố trí các hoạt động này ngoài tiết chính khóa, trong khung thời gian học hai buổi/ngày hoặc theo lộ trình. Kinh phí lấy từ dự toán chi thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác. Học sinh được tham gia miễn phí, không kèm điều kiện đóng góp.

Những em muốn tìm hiểu sâu hơn hoặc phát triển năng khiếu có thể đăng ký hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Học sinh và phụ huynh tự nguyện lựa chọn, còn nhà trường bố trí lịch ngoài giờ chính khóa và giáo dục tăng cường. Với hoạt động có thu phí, trường công lập phải lập dự toán, công khai thu chi, tuân thủ mức thu do UBND TP Hồ Chí Minh quyết định và thực hiện chính sách miễn, giảm theo quy định. Trường không được dùng các hoạt động này để dạy trước, dạy lại nội dung chính khóa hoặc tổ chức dạy thêm dưới hình thức khác. Kết quả tham gia không thay thế kết quả đánh giá chương trình giáo dục phổ thông.

Tại hội thảo triển khai Thông tư 85 ngày 21/10, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu ý rằng nếu những nội dung cần thiết chỉ được tổ chức dưới hình thức đăng ký có thu phí, cơ hội tiếp cận của học sinh sẽ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình. Ông đề nghị các trường rà soát phần nội dung Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và phần học sinh có thể tự nguyện lựa chọn, đồng thời công khai kinh phí, bảo đảm quyền lợi của học sinh và giáo viên.

Khi đưa các hoạt động vào thời khóa biểu, các trường có thể áp dụng một trong ba cách Sở hướng dẫn. Với trường phổ thông đại trà, hoạt động theo nhu cầu được xếp vào khung giờ riêng, không xen giữa các tiết chính khóa và tăng cường. Tùy đội ngũ và cơ sở vật chất, trường có thể xếp lịch theo ngày, khối lớp hoặc nhóm học sinh. Với những em không đăng ký, trường cần bố trí giờ ra về phù hợp. Nếu các em ở lại chờ người đón, trường phải tổ chức hoạt động phù hợp và có người giám sát.

Ở trường có thể tổ chức lớp linh hoạt, học sinh đã đăng ký đến phòng chức năng hoặc phòng máy tính theo nhóm nội dung đã chọn. Cùng lúc, các em còn lại có thể đọc sách, tự học hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm do trường tổ chức. Với trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập và lớp tích hợp thuộc Đề án 5695, nhà trường có thể xếp lịch riêng theo lớp khi 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước kỳ tuyển sinh đầu cấp. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chọn cách bố trí phù hợp với điều kiện của trường và tính phương án cho cả những em không tham gia.

Với những chương trình đã triển khai từ đầu năm, việc xếp lại lịch học còn kéo theo việc rà soát các khoản thu. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông), cho biết kế hoạch thu hằng tháng đối với mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế của trường có tính đến các chương trình tăng cường. Trường cần được hướng dẫn cụ thể về những nội dung phải điều chỉnh và cách xử lý các khoản thu tương ứng khi Thông tư 85 có hiệu lực.

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội), Hiệu trưởng Phạm Thúy Hà cho rằng trước mắt trường có thể bố trí giáo viên hiện có để tổ chức hoạt động tăng cường miễn phí. Để duy trì các hoạt động này, trường cần hướng dẫn cụ thể về chế độ và nguồn chi trả cho giáo viên, qua đó chủ động cân đối kinh phí cho các nhiệm vụ khác.