Những ngày giữa tháng 11, không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra sôi nổi tại nhiều trường THPT tại TP.HCM. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, hội thi cắm hoa trở thành dịp để các bạn học sinh thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và tình cảm dành cho những người đã đồng hành cùng các bạn trên hành trình học tập.

Dịp này, Trường THPT Thủ Đức tổ chức hội thi cắm hoa với sự tham gia của 55 chi đoàn. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 67 năm hình thành Trung học Đức Minh (1959 - 2026), 50 năm thành lập Trường THPT Thủ Đức (1976 - 2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Không khí hội thi cắm hoa tại Trường THPT Thủ Đức.

Tại hội thi, các đội mang đến những tác phẩm được chuẩn bị công phu, kết hợp nhiều loại hoa và cách sắp đặt khác nhau. Không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ, học sinh còn gửi gắm những thông điệp về lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm dành cho thầy cô qua từng sản phẩm.

Một số sản phẩm của các lớp trong cuộc thi cắm hoa.

Với 55 chi đoàn tham gia, hội thi tạo nên không gian đa dạng về màu sắc và ý tưởng, đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, gắn kết tập thể.

Cũng trong dịp này, Trường THPT Đa Phước cũng tổ chức hội thi cắm hoa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các bạn học sinh cùng nhau lên ý tưởng, lựa chọn hoa handmade và thực hiện các tác phẩm mang dấu ấn riêng. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn là món quà tinh thần gửi đến thầy cô nhân dịp đặc biệt.

Những tác phẩm bằng hoa handmade do học sinh Trường THPT Đa Phước thực hiện.

Thông qua hoạt động này, nhà trường tạo điều kiện để học sinh phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng phối hợp và thể hiện sự trân trọng đối với những người làm công tác giáo dục. Cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân, Đoàn trường THPT Bưng Riềng tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề tri ân thầy cô trong năm học 2026 - 2027. Chương trình thu hút 22 đội thi đến từ 22 chi đoàn.

Các đội thể hiện sự sáng tạo thông qua việc lựa chọn chất liệu, phối hợp màu sắc và xây dựng ý tưởng cho từng tác phẩm. Những lẵng hoa được sắp đặt với nhiều phong cách khác nhau, cùng hướng đến thông điệp tôn sư trọng đạo và bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô.

Phần thi thuyết trình của các chi đoàn trường THPT Bưng Riềng.

Không chỉ là cuộc thi về kỹ năng cắm hoa, hoạt động còn tạo cơ hội để học sinh làm việc nhóm, trao đổi ý tưởng và phát huy tinh thần tập thể. Qua đó, các bạn có thêm trải nghiệm ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày 20/11.

Thông qua những tác phẩm được thực hiện bằng sự sáng tạo và tình cảm chân thành, teen không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã dạy dỗ mình mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo.