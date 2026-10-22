Trường học quy mô 'khủng' sau sáp nhập sẽ có ít nhất 3 kế toán

Theo dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT, trường học không có phân hiệu tiếp tục giữ nguyên định mức nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định hiện hành. Với trường có phân hiệu, định mức được thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Cụ thể, các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường được bố trí một người; các vị trí việc làm khác có một người tại trường chính và một người tại mỗi phân hiệu.

Đáng chú ý, dự thảo quy định số lượng kế toán căn cứ vào số phân hiệu và đặc thù của cơ sở giáo dục. Trường có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí một kế toán. Trường có từ 5 đến 9 phân hiệu hoặc trường có không quá 4 phân hiệu nhưng thuộc loại hình bán trú, nội trú và có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa hai kế toán. Với trường có từ 10 phân hiệu trở lên, số lượng kế toán được bố trí tối đa ba người.

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục. Trong đó có vị trí cấp dưỡng tại cơ sở giáo dục, thay cho cách gọi vị trí nấu ăn trong các thông tư trước; vị trí quản lý học sinh tại trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú và vị trí hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đề xuất, trường chính và mỗi phân hiệu đều được bố trí tối thiểu một người cho từng vị trí việc làm nêu trên. Số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đề xuất điều chỉnh định mức nhân sự được đặt ra trong bối cảnh một số địa phương tổ chức lại mạng lưới trường học, hình thành những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều phân hiệu và điểm trường.

Cuối tháng 8, UBND phường Nha Trang công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học Nha Trang. Trường có cơ sở chính tại số 10 Lê Thánh Tôn, cùng 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với tổng cộng 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 giáo viên, nhân viên.

Ở bậc mầm non, phường hợp nhất 13 trường thành một cơ sở với 124 nhóm, lớp, gần 2.800 trẻ. Trường THCS được hình thành từ 7 trường, có 205 lớp với gần 8.800 học sinh.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, hiện có khoảng 5.000 học sinh, 112 lớp và 153 giáo viên, cán bộ, nhân viên. Trường đang thiếu khoảng 50 giáo viên nhưng vẫn bảo đảm không bỏ sót hoặc bỏ trống môn học nào. Học sinh hiện học một buổi mỗi ngày, sĩ số mỗi lớp dao động 45-50 em.

Với quy mô hàng nghìn học sinh, hàng trăm lớp và nhiều địa điểm hoạt động, việc bố trí nhân sự hỗ trợ trở thành một trong những vấn đề đặt ra đối với các trường sau sáp nhập. Bên cạnh đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà trường cần nhân sự thực hiện công tác kế toán, văn thư, quản lý học sinh, cấp dưỡng và các nhiệm vụ phục vụ hoạt động giáo dục.

Dự thảo của Bộ GD&ĐT hướng tới điều chỉnh định mức theo quy mô và đặc thù tổ chức của cơ sở giáo dục, trong đó bổ sung các vị trí việc làm và quy định cụ thể hơn về số lượng kế toán tại trường có nhiều phân hiệu. Các đề xuất hiện vẫn trong quá trình xây dựng, chưa phải quy định đã có hiệu lực.