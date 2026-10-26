Trường học phòng ngừa từ sớm bạo lực học đường

Học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) đối thoại với ban giám hiệu nhà trường

Tăng cường đối thoại

Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa) vừa tổ chức đối thoại giữa ban giám hiệu nhà trường và đại diện học sinh các lớp. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ với nhiều nội dung liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của học sinh tại trường. Đại diện trường cho biết, hoạt động đối thoại nhằm tạo thêm cầu nối giúp nhà trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn và vướng mắc học sinh đang gặp phải. Ngoài việc được giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, thông qua hoạt động đối thoại, học sinh còn được rèn sự chủ động, tinh thần trách nhiệm, đóng góp thêm các giải pháp để phát triển trường.

Với cách làm khác, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) tổ chức nhiều kênh đối thoại với học sinh. Thầy Phùng Nhật Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thông tin, từ đầu năm học, phòng tham vấn học đường đã phát phiếu khảo sát tâm tư, nguyện vọng của học sinh toàn trường. Trong năm học, các lớp thường xuyên tổ chức đối thoại giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp để kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. “Nếu một vấn đề xảy ra ở nhiều lớp hoặc xảy ra trong một lớp nhưng chưa được giáo viên chủ nhiệm xử lý ổn thỏa thì ban giám hiệu sẽ có biện pháp xử lý hoặc đưa ra khuyến cáo chung toàn trường”, thầy Nhật Anh cho hay.

Học sinh Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) đối thoại với ban giám hiệu nhà trường

Bên cạnh việc xử lý các vụ việc phát sinh, theo thầy Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận), hoạt động đối thoại còn là dịp để lãnh đạo nhà trường trao đổi, giúp học sinh hiểu hơn về các chủ trương, kế hoạch hoạt động của nhà trường. Mới đây, tại buổi đối thoại lần 1 năm học 2026-2027 do Trường THPT Trường Chinh tổ chức, học sinh đã đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập, phát huy năng lực tự chủ và tự học của học sinh. Ngoài ra, học sinh cũng đề xuất nhà trường tổ chức đa dạng hơn các hoạt động giáo dục để có thêm môi trường rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Đây là biện pháp giúp phòng ngừa từ sớm các vấn đề bạo lực và mâu thuẫn nảy sinh trong môi trường học đường.

Lan tỏa gương người tốt việc tốt

Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hòa) vừa triển khai phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt” nhằm xây dựng thói quen tốt cho học sinh, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong học đường. Trong đó, học sinh được khuyến khích “nói lời hay” trong giao tiếp bình thường trong cuộc sống hàng ngày như lễ phép với thầy cô, ông bà, cha mẹ; hòa nhã, thân thiện với bạn bè; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc; không nói tục, chửi thề, không trêu chọc hay xúc phạm người khác. Cùng với đó, “Làm việc tốt” là những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn như giúp đỡ bạn trong học tập, chia sẻ với bạn có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nội quy trường học và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Thông qua phong trào, nhà trường mong muốn phát huy tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, khơi gợi ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi học sinh.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hòa) tham gia phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt”

TS. Nguyễn Hữu Long, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM, cho rằng, để phòng ngừa bạo lực học đường, bên cạnh hoạt động răn đe, nhắc nhở và giáo dục học sinh, cần đồng thời đẩy mạnh các hoạt động lan tỏa gương người tốt, việc đó. Bởi khi thói quen tích cực được nhân lên, học sinh sẽ giảm nguy cơ tiếp xúc và ảnh hưởng bởi hành động xấu. Ngoài ra, TS Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm. “Thầy, cô không phải là chuyên gia tâm lý, không thể thay thế hoạt động tư vấn chuyên môn của nhân viên tham vấn học đường, nhưng là người có cơ hội quan sát và gần gũi với học sinh thường xuyên nhất. Một giáo viên biết lắng nghe, nhận diện những thay đổi bất thường và biết chuyển học sinh đến đúng nơi khi cần có thể giải quyết từ sớm các vấn đề ngay khi vừa xuất hiện”, chuyên gia nêu ý kiến.

Bà CAO THỊ THIÊN PHÚC, Trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên, Sở GD-ĐT TPHCM: Mỗi trường học phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử Các vấn đề lệch chuẩn trong trường học xuất phát từ việc sai lệch quy tắc ứng xử trong nhà trường. Tới đây, Phòng Học sinh, sinh viên sẽ tham mưu lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM ban hành quy tắc ứng xử chung cho học sinh, sinh viên toàn thành phố để dựa vào đó mỗi trường ban hành quy tắc ứng xử áp dụng cho đơn vị mình. Song song đó, các trường phải rà soát các hoạt động sinh hoạt trong nhà trường. Những hoạt động nào có hình thức tổ chức chưa phù hợp, không mang lại hiệu quả thực chất cần kiên quyết xóa bỏ. Đơn cử, việc mời một báo cáo viên, chuyên gia tâm lý phát biểu trước toàn trường chỉ phù hợp với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách chung nhưng không phù hợp với một số nội dung chuyên sâu về tâm lý. Thay vào đó, việc xử lý các vấn đề về tâm lý cho học sinh cần phát huy vai trò chủ động phát hiện, đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, tránh làm trầm trọng hơn vấn đề tâm lý học sinh đang gặp phải.

THU TÂM