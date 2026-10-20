Trường học phải quy định rõ trường hợp được và không được sử dụng AI

Theo Công văn số 6020/BGDĐT-KHCNTT về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm học 2026 - 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở giáo dục trên toàn quốc phải khẩn trương rà soát, ban hành quy định và quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với từng đối tượng người học và hoạt động giáo dục.

Theo đó, quy tắc sử dụng AI của nhà trường phải xác định rõ ràng những trường hợp được phép sử dụng, bị hạn chế hoặc tuyệt đối không được sử dụng. Cùng với đó, người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin, tính minh bạch, khả năng kiểm chứng, độ tin cậy của nội dung cũng như liêm chính học thuật.

Cô và trò Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trong một giờ học thí điểm mô hình lớp học mở ở môn Tin học. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh việc thiết lập khung pháp lý và kỷ luật công nghệ, ngành giáo dục cũng khuyến khích lựa chọn những bài toán phù hợp để thí điểm ứng dụng AI nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đối với đội ngũ nhà giáo, công nghệ này hỗ trợ đắc lực trong khâu chuẩn bị bài giảng, xây dựng kho học liệu số, thiết kế hoạt động dạy học, cũng như kiểm tra và đánh giá học sinh.

Đối với người học, AI góp phần cá nhân hóa quá trình học tập, hỗ trợ tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Trong khi đó, ở cấp độ quản lý, AI là công cụ hữu hiệu giúp tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác dự báo, hoạch định quyết định và xử lý các nhiệm vụ hành chính.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt lưu ý rằng mọi kết quả do AI tạo ra đều phải được kiểm chứng kỹ lưỡng về độ chính xác và mức độ phù hợp thực tế.

Công văn nhấn mạnh công nghệ thông minh này chỉ mang tính chất hỗ trợ, tuyệt đối không thể thay thế trách nhiệm chuyên môn và thẩm quyền ra quyết định của nhà giáo cũng như cán bộ quản lý.

Việc ứng dụng công nghệ cũng phải gắn liền với mục tiêu giảm gánh nặng hành chính, thực hiện nghiêm nguyên tắc dữ liệu cập nhật một lần và sử dụng nhiều lần, kiên quyết không yêu cầu giáo viên nhập lại dữ liệu thủ công hay báo cáo lại những số liệu đã có trên hệ thống.

Nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai trên diện rộng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá và giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; thực hiện sơ kết sau học kỳ I, tổng kết năm học và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, mức độ ứng dụng AI theo bộ tiêu chí, hướng dẫn của Bộ. Toàn bộ kết quả thực hiện phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông qua Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin) trước 15/6/2027.